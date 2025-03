Porto Alegre Porto Alegre tem quase 1,9 mil casos confirmados de dengue no ano

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Há confirmação de três sorotipos do vírus da dengue circulando em Porto Alegre neste ano. Foto: Cristine Rochol/PMPA Há confirmação de três sorotipos do vírus da dengue circulando em Porto Alegre neste ano. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre tem 1.892 casos confirmados de dengue, com um óbito registrado e um caso (importado, com infecção fora da cidade) confirmado de chikungunya em 2025 até 22 de março.

Arbovirose com maior importância epidemiológica no momento, a dengue soma 5.823 notificações de suspeitas entre 29 de dezembro de 2024 e 22 de março deste ano.

Há confirmação de três sorotipos do vírus da dengue circulando em Porto Alegre neste ano entre os quatro que existem: DENV1, DENV2, DENV3. Os bairros com maior incidência de dengue por 100 mil habitantes são Passo das Pedras, Jardim Itu, Jardim Floresta, Jardim Sabará e Morro Santana. Os dados estão sujeitos a revisão.

O vírus da dengue é transmitido pela picada de fêmeas do mosquito infectadas com o vírus. A enfermeira Raquel Rosa, responsável pela vigilância da dengue na Diretoria de Vigilância em Saúde, explica que neste momento é importante que todas as notificações de suspeitas sejam formalizadas ao setor por serviços de saúde.

Ela destaca que as pessoas que sentirem sintomas como febre acima de 38ºC acompanhada de dor de cabeça e dores no corpo devem procurar atendimento de saúde. “Febre, dor no corpo e dor de cabeça são os principais sintomas relatados por pessoas com confirmação de dengue em 2025”, diz a enfermeira. Pessoas que viajaram antes de sentir os sintomas devem informar a viagem no atendimento médico.

Comparando a situação deste ano com 2024, o número de casos notificados e confirmados de dengue em 2025 é menor. “No entanto, houve a introdução de um novo sorotipo viral (DENV-3) e aumento na letalidade. Embora 2024 tenha registrado mais casos confirmados, o número de óbitos permaneceu igual nos dois anos até a SE 12”, enfatiza a enfermeira.

Medidas importantes

* Evite água parada.

* Descarte o lixo corretamente.

* Verifique se a caixa d’água e as lixeiras estão bem tampadas.

* Limpe as calhas e coloque telas nos ralos.

* Trate a água das piscinas.

* Evite deixar água parada em piscinas plásticas.

Vacina

A Secretaria Municipal de Saúde mantém a oferta da vacina contra dengue para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. O esquema de vacinação é de duas doses para garantir proteção contra os quatro sorotipos do vírus da doença. “É importante que pais, mães e responsáveis verifiquem a carteira de vacinação para completar o esquema ou iniciar a vacinação”, diz a enfermeira Renata Capponi, chefe da Equipe de Imunizações da secretaria. O maior quantitativo de doses de vacinas está nas 15 unidades de saúde e clínicas de família que têm atendimento em horário estendido – até as 19h ou 22h.

Confira a lista de unidades:

Clínica da Família Álvaro Difini

Rua Álvaro Difini, 520 – Restinga

(51) 4076-5011 (WhatsApp)

US Belém Novo

Rua Florêncio Farias,195 – Bairro Belém Novo

(51) 3289-5723 (WhatsApp)

Clínica da Família Campo da Tuca

Rua Cel. José Rodrigues Sobral, 958 – Bairro Partenon

(51) 3289-5660 (WhatsApp)

US Chácara da Fumaça

Avenida Estrada Martim Félix Berta, 2432 – Bairro Mário Quintana

(51) 3289-6577 (WhatsApp)

Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes

Estrada João Antônio da Silveira, 3330 – Restinga

(51) 3289-5203 (WhatsApp)

Clínica da Família IAPI

Rua Três de Abril, 90 – Passo D’Areia

(51) 3289-3446 (WhatsApp)

US Moab Caldas

Avenida Moab Caldas, 400 – Bairro Santa Tereza

(51) 3289-4070 (WhatsApp)

US Modelo

Avenida Jerônimo de Ornelas, 55 – Bairro Santana

(51) 3289-2555 (WhatsApp)

US Morro Santana

Rua Marieta Menna Barreto, 210 – Bairro Protásio Alves

(51) 3289-5493 (WhatsApp)

US Navegantes

Avenida Presidente Franklin Roosevelt, 5 – Bairro São Geraldo

(51) 3289-8214 (WhatsApp)

US Primeiro de Maio

Avenida Professor Oscar Pereira, 6199 – Bairro Cascata

(51) 3289-5676 (WhatsApp)

US Ramos

Rua K esquina Rua R C, S/N – Vila Nova Santa Rosa, Bairro Rubem Berta

(51) 3289-8255 (WhatsApp)

US Santa Marta

Rua Capitão Montanha, 27 – Bairro Centro Histórico

(51) 3289-2935 (WhatsApp)

US São Carlos

Avenida Bento Gonçalves, 6670 – Bairro Partenon

(51) 3289-5526 (WhatsApp)

US Tristeza

Avenida Wenceslau Escobar, 2442 – Bairro Tristeza

(51) 3289-5764 (WhatsApp)

