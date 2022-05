Grêmio Em casa, Grêmio empata em 0 a 0 com o Criciúma e segue fora do G-4 da Série B

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2022

Tricolor não conseguiu furar a meta adversária nesta quinta-feira (19). Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Tricolor não conseguiu furar a meta adversária nesta quinta-feira (19). (Fotos: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Após duas partidas fora de casa, o Grêmio voltou atuar na Arena, em Porto Alegre, na noite desta quinta-feira (19). O Tricolor empatou em 0 a 0 com o Criciúma, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. São três jogos sem vencer no campeonato e o time gaúcho segue fora do G-4. As vaias da torcida aconteceram ainda no intervalo, mas também depois do apito final.

Com o resultado, a equipe de Roger Machado soma um ponto e permanece na sexta colocação com 12 pontos. O próximo desafio do Grêmio é daqui há 10 dias. No domingo (29), o Tricolor enfrenta o Vila Nova, fora de casa.

Primeiro tempo

O Grêmio entrou em campo com uma formação diferente. Pela primeira vez, Roger Machado escalou uma equipe no 4-4-2, com Elkeson e Diego Souza no ataque. Os primeiros minutos de partida se caracterizaram pela intensidade e disputa entre as equipes no meio de campo, com muitas faltas. Tanto que, logo aos três minutos, o atacante Hygor, do Criciúma levou amarelo por chegada forte em Biel.

A primeira chegada perigosa aconteceu com seis minutos de partida, a favor do Tricolor. Bitello cruzou para Diego Souza, que dentro da pequena área, dominou e chutou. A finalização acabou esbarrando na defesa. No rebote, Biel bateu forte e a bola desviou na zaga adversária, passando rente a trave direita.

O Grêmio seguiu presente no ataque, tentando abrir o placar. Em um contra-ataque, com 14’ jogados, a bola sobrou para Bitello que lançou para Biel. Em velocidade, o camisa 17 avançou em direção ao ataque, mas foi interceptado por Marcelo Hermes. Um minuto depois, a equipe catarinense teve a primeira finalização a seu favor e foi perigosa. Também em contra-ataque, Rafael Bili chutou rasteiro, a bola passou por Brenno, fazendo Hygor quase marcar.

Após o susto, a equipe de Roger Machado voltou a levar perigo à meta do Criciúma. Aos 22’, Nicolas cobrou escanteio na cabeça de Diego Souza, o atacante finalizou, mas o goleiro Gustavo defendeu à queima roupa. Com 24’ jogados, mais um ataque perigoso. Dessa vez, Diego Souza passou para Lucas Silva na entrada da área. O volante finalizou de primeira e a bola passou perto do travessão.

Somando finalizações, o Grêmio permanecia no ataque e, aos 30’ veio a melhor chance. Diego Souza ficou cara a cara com o goleiro adversário. Na finalização, o arqueiro cresceu e fez uma bela defesa. Na sequência, Gabriel Teixeira chutou forte e Gustavo pegou mais uma vez. A bola ainda sobrou para Rodrigues que, de fora da área, finalizou e o goleiro também defendeu.

O Criciúma voltou a atacar apenas aos 37’, em uma cobrança de falta que passou por cima da meta de Brenno. Já o Tricolor deixou mais uma chance escapar aos 43’. Na entrada da grande área, Elkeson deixou para Diego Souza, que abriu para Bitello. O meia avançou pela esquerda para dentro da pequena área, mas acabou chutando fraco.

Segundo tempo

A segunda etapa iniciou sem trocas no Grêmio. A intensidade da partida diminuiu. A primeira finalização aconteceu com sete minutos, a favor da equipe de Roger Machado. Nicolas cruzou na área e a bola sobrou para Diego Souza. O atacante dominou e chutou em cima da marcação, fazendo a bola passar perto do gol.

Aos 11’, Roger promoveu as primeiras modificações no Tricolor. Campaz e Sarará entraram nas vagas de Rodrigues e Lucas Silva. No primeiro toque de Campaz na bola, o meia teve a oportunidade de ampliar o marcador, mas a defesa adversária cortou o chute de dentro da pequena área.

Os minutos finais somavam poucas finalizações. Com 25’ jogados, o Grêmio teve mais uma chance perigosa, fazendo o goleiro adversário trabalhar. Nicolas cruzou na área, a bola sobrou para Villasanti que mergulhou e cabeceou forte. Gustavo ficou com a bola.

Roger Machado realizou a terceira troca aos 26’. Elkeson saiu para a entrada de Elias. Oito minutos depois, Gabriel Silva e Fernando Henrique entraram nas vagas de Biel e Villasanti. As trocas surtiram efeito e o Tricolor passou a pressionar mais a equipe adversária. Com 35’ passados, Sarará passou para Gabriel Silva, o meia finalizou e a bola passou muito perto da trave.

Nos acréscimos a partida reservou emoções à torcida Tricolor que teve um gol anulado. Diego Souza tirou a bola das mãos de Gustavo. E no último minuto, Elias perdeu um gol na cara do goleiro. O atacante cabeceou para fora.

Ficha técnica

Grêmio

Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Nícolas; Villasanti, Lucas Silva, Biel e Bitello; Elkeson e Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Criciúma

Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arilson, Felipe Matheus e Thiago Alagoano; Rafael Bilu e Hygor. Técnico: Claudio Tencati.

Arbitragem

Wilton Pereira Sampaio (GO), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR). VAR: Wagner Reway (PB).

