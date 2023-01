Grêmio Em casa, Grêmio vence o Brasil de Pelotas por 1 a 0 e se isola na liderança do Gauchão

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

Resultado coloca o Tricolor na liderança isolada da competição com seis pontos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Em seu primeiro compromisso na Arena pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, em jogo válido pela 2ª rodada, na noite dessa quarta (25). O resultado deixa o time comandado por Renato Portaluppi isolado na liderança, com 6 pontos. No domingo (29), o desafio será contra o São José, a partir das 20h30, fora de casa.

Essa foi a primeira vez que Luis Suárez atuou durante os 90 minutos de jogo, e como tem sido de costume, o uruguaio foi decisivo. No finalzinho da partida, marcou para os donos da casa garantindo o triunfo gremista. O atacante uruguaio é o artilheiro da temporada, com 5 gols.

Na escalação, Portaluppi realizou uma modificação em relação a última partida, quando atuou diante do Caxias. Na vaga de Campaz, que esteve fora da lista de relacionados, o técnico optou por colocar Everton Galdino. Com isso, o camisa 13 iniciou sua primeira partida entre os titulares.

Jogo

Nos primeiros minutos, as duas equipes optaram por estudar uma à outra. A primeira chegada ao ataque do Grêmio aconteceu aos três minutos. Ferreira entrou na pequena área, pela esquerda, e chutou rasteiro, mas a finalização ficou na defesa.

A partir do primeiro lance de ataque, o Tricolor passou a ter a posse, buscando o primeiro gol. Com oito minutos jogados, Luis Suárez tabelou com Ferreira e a bola, que ia sobrando para Everton Galdino de frente para o gol, acabou sendo afastada pela defesa.

O ponteiro passava dos 13’, quando Suárez buscou a primeira finalização dele na partida. Da intermediária, o camisa 9 buscou surpreender o goleiro adversário, mas o chute foi para fora. O Grêmio pressionava e, dois minutos depois, Everton Galdino cobrou falta na área, encontrando Kannemann, mas a tentativa foi por cima do gol.

Com transição rápida e muita troca de passes o Grêmio tomava conta da partida. Aos 19’, veio a melhor chance. Bitello recebeu um cruzamento na área e apenas escorou de cabeça. A finalização foi defendida a queima roupa por Marcelo Pitol.

As principais tentativas eram pelo alto. Com 23’, Carballo cobrou escanteio na cabeça de Kannemann, mas, mais uma vez, a chance passou perto do gol. Enquanto o Tricolor pressionava, o Brasil de Pelotas não levava perigo ao gol de Brenno.

Após a primeira meia hora de jogo, a partida ficou truncada, sem grandes finalizações. O Grêmio tinha posse de bola, mas encontrava dificuldades na marcação do adversário.

A segunda etapa iniciou sem trocas no Tricolor. E, logo aos dois minutos, Rone fez uma falta dura em Pepê. O jogador adversário já tinha amarelo e foi expulso.

Assim como no final do primeiro tempo, o Grêmio encontrava dificuldades na marcação do Brasil de Pelotas, que se fechava. Para buscar a vitória, Renato Portaluppi promoveu a primeira troca aos sete minutos. O estreante Franco Cristaldo entrou na vaga de Felipe Carballo.

Logo após entrar, Franco Cristaldo já teve a primeira chance de abrir o placar. Depois de um cruzamento de Fábio, a bola sobrou para o camisa 19, que chutou, mas a finalização foi para fora.

O maior perigo para os adversários veio com 13’ jogados. Mais uma vez Franco Cristaldo participou da jogada. O camisa 19 lançou no alto buscando Luis Suárez, mas foi João Marcus que desviou de cabeça e quase marcou contra, fazendo Pitol defender.

A segunda modificação aconteceu aos 17’. Everton Galdino saiu para a entrada de Gustavinho. O Grêmio seguia pressionando. Com 19’, Fabio cruzou para Gustavinho, que escorou de cabeça, mas Pitol ficou com a bola. Quatro minutos depois, foi a vez de Pepê buscar o gol em um chute de longa distância, mas a tentativa gremista foi nas mãos do goleiro.

Aos 29’, Ferreira recebeu pela esquerda, cortou para dentro da área e chutou colocado. A bola, mais uma vez, passou muito próxima do gol. O ponteiro passava dos 32’, quando Suárez chutou da entrada da grande área, mas a finalização acabou indo por cima da meta.

As últimas trocas no Grêmio ocorreram aos 33’. Diego Souza, Thaciano e Diogo Barbosa entraram nas vagas de Pepê, Fabio e Reinaldo.

Com 36’, após cobrança de escanteio, Kannemann cabeceou, mas a bola subiu demais. Toda a insistência surtiu efeito aos 44′, com Suárez. No lance, Ferreira acionou o camisa 9, que cortou a defesa e empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar.

Após o gol, os donos da casa seguiram trocando passes até o apito final.

Ficha técnica

Grêmio: Breno, Fábio (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann, Reinaldo (Diogo Barbosa), Carballo (Cristaldo), Pepê (Diego Souza), Bitello, Ferreira, Everton Galdino (Gustavinho), Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Brasil de Pelotas: Marcelo Pitol, Luis Gustavo, João Marcus, Rafael Dumas (Cézar), Rennan Siqueira, Chicão, Guilherme Nunes (Amaral), Germano (Mário Henrique), Rafael Pernão (Márcio Jonatan), Rone, Da Silva (Luiz Felipe). Técnico: Rogério Zimmermann.

Arbitragem: Wagner Silveira Echevarria, auxiliado por Gustavo Marin Schier e Mateus Olivério Rocha. Quarto árbitro: Marcello Ignacio Domingues Neto.

