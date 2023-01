Dicas de O Sul Restaurante Opiano, em Gramado, lança novo cardápio

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

As novidades buscam surpreender o paladar dos clientes, apresentando uma experiência asiática moderna regida pelos conceitos da fusion food Foto: Gustavo Merolli/Divulgação (Foto: Gustavo Merolli/Divulgação) Foto: Gustavo Merolli/Divulgação

O novo cardápio do Restaurante Opiano, no Hotel Exclusive Gramado, na Serra Gaúcha, será lançado na noite desta sexta-feira (27).

As novidades buscam surpreender o paladar dos clientes, apresentando uma experiência asiática moderna regida pelos conceitos da fusion food, buscando criar novos sabores, food design para despertar sua percepção e food styling para aguçar o apetite.

O Chef Rafael Carvalho destaca como inspiração a fusão da culinária asiática com uma pegada executiva e o izakaya, termo japonês que define um local para beber, mas com opção de comer com mais variedade e abundância do que em um simples bar. Não por acaso, além das diversas opções deliciosas e contemporâneas de pratos autorais, o Opiano também oferece drinks e toda a arte da mixologia atual nas bebidas que mais fazem sucesso no mundo.

Natural de Minas Gerais, a experiência do Chef conta com passagens por dois dos melhores restaurantes da América Latina – El Cielo, na Colômbia, e Remanso do Bosque, em Belém (PR). Ele realizou consultorias e também um projeto de gastronomia estilo “street food asiático”, que o credenciou para assumir o Restaurante Opiano em 2022.

Menu

Entre os novos pratos, destaque para clássicos como o Teppanyaki, disponível com salmão, filé ou cogumelos, devidamente grelhados na chapa de ferro e acompanhados de mix de legumes tostados, arroz gohan e molho ponzu. O Tonkatsu Karê, elaborado com lombo suíno empanado, curry de legumes, cogumelos grelhados e arroz gohan e o Lámen, massa, dashi da casa, barriga de porco, ovo perfeito marinado, narutomaki, cebolinha, gergelim e alga nori, também são excelentes pedidas.

Como sobremesa, Cheesecake de Matchá, torta agridoce de chá verde japonês. Vale lembrar que o cardápio também oferece saladas, entradas e petiscos variados, além de pratos tradicionais e menu kids.

Experiência gastronômica

Cabe destacar que o novo cardápio do Restaurante Opiano marca o início de uma reformulação na gastronomia dos quatro restaurantes da Gramado Parks na Serra Gaúcha. Serão anunciadas, gradativamente, as novidades no Donalira do Bella Gramado, Signature do Wyndham Gramado Termas Resort & Spa e Don Milo no Buona Vitta, o maior complexo hoteleiro de Gramado. O objetivo é proporcionar uma gastronomia única e particular em cada um dos empreendimentos, entregando uma experiência original e inesquecível.

A nova diretora de gastronomia da Gramado Parks, Cinthia Kobashi, acredita “na democratização da culinária e na transformação de um prato em uma experiência. As pessoas buscam por saborear e vivenciar pratos do mundo todo viajando através deles. Essa é uma grande tendência que vamos proporcionar em nossas unidades”.

Restaurante Opiano

Endereço: Avenida das Hortênsias, 4079 – Gramado/RS

Horário de funcionamento:

Café da manhã – 6:30 às 10:30

Almoço e Jantar – 12:00 às 23:00

Telefone: (54) 3050-1190

Instagram: @hotelexclusivegramado

