Decretada a prisão de babá que torturou bebê no Noroeste do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Imagens gravadas por uma câmera mostram, entre outras agressões, o bebê sendo arremessado pela babá, que coloca um travesseiro no seu rosto

O juiz Eduardo Giovelli, titular da 1ª Vara Criminal de Ijuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul, decretou, na quarta-feira (25), a prisão preventiva de uma babá por torturar um bebê de 8 meses.

De acordo com a Polícia Civil, que pediu a prisão da investigada, a mulher agrediu a criança com tapas e empurrões, entre outros atos de violência. O Ministério Público opinou pelo indeferimento da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas. Mas, no entendimento do magistrado, a prisão é necessária por haver risco de reiteração dos atos, uma vez que a mulher efetua trabalho rotineiro como cuidadora de crianças e de idosos.

Ainda de acordo com o juiz, o relato da mãe e as imagens registradas em vídeos anexados aos autos ajudaram a embasar a decisão. No material, o bebê é arremessado pela babá, que coloca um travesseiro no seu rosto, forçando-o a tomar mamadeira, e o empurra contra o berço.

“Fatos estes repugnantes, vis, abjetos e que se revestem de especial gravidade, ainda mais se tratando de infante com 8 meses à época dos fatos, ser totalmente indefeso. Nesta senda, entendo que, neste momento, se apresenta como necessária a decretação da prisão preventiva”, considerou Giovelli.

No atendimento médico à criança, foram constatadas escoriações nas nádegas e nos membros superiores, havendo menção, ainda, do encaminhamento da vítima para exames complementares, buscando investigar possíveis hemorragias intracranianas ou outras lesões porventura sofridas.

O nome da babá não foi divulgado. O processo tramita em segredo de Justiça.

Decretada a prisão de babá que torturou bebê no Noroeste do Rio Grande do Sul