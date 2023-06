No estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Inter recebe o Vasco da Gama pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, na tarde deste domingo (11). A partida inicia às 16h.

O clube gaúcho está na 14° colocação, com 11 pontos. O Colorado busca aproveitar a força da sua torcida para se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Dentro de casa, o time de Mano Menezes está com uma invencibilidade de cinco partidas.

Com um dos piores ataques do Brasileirão, o Inter balançou as redes em apenas oito oportunidades no campeonato nacional.

O Vasco chega para o confronto em crise. Maurício Barbieri, técnico do clube, está pressionado pela sequência de jogos sem vencer. No Brasileirão, o time carioca ganhou apenas na primeira rodada, do Atlético-MG, empatou três jogos e perdeu cinco. Se quiser deixar a zona de rebaixamento, o Vasco precisa ganhar do Inter e torcer para resultados paralelos.

Escalação do Inter

John; Bustos, Vitão, Nico Hernández e Renê; Campanharo, Rômulo, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes

Escalação do Vasco da Gama

Léo Jardim, Puma Rodrigues, Léo, Lucas Piton, Alex Teixeira, Jair, Capasso, Zé Gabriel, Marlon Gomes, Rayan e Mateus Carvalho. Técnico: mauricio Barbieri.

Arbitragem

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa/SP)

Assistente 1: Neuza Ines Back (Fifa/SP)

Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (Fifa/DF)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG)

Quarto árbitro: Anderson da Silveira Farias (RS)

Acompanhe a partida ao vivo na Rádio Grenal 95,9 FM.