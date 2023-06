Grêmio No Maracanã, Grêmio encara o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O confronto é uma briga direta pela parte de cima da tabela da competição Foto: Portal O Sul O duelo é direto pela ponta de cima da tabela do Campeonato Brasileiro (Foto: Portal O Sul) Foto: Portal O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No estádio do Maracanã, Flamengo e Grêmio se enfrentam neste domingo (11), às 18h30min, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é uma briga direta pela parte de cima da tabela da competição nacional. Atualmente, o clube gaúcho está na 4° colocação, e o time carioca, na 5°.

Após a classificação na Copa do Brasil e o bom momento no Brasileirão, o Grêmio chega embalado para o confronto. Até agora, são cinco vitórias seguidas somando os jogos das duas competições. O clube gaúcho está com 17 pontos na tabela.

O Flamengo não perde desde a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O clube ainda permanece vivo na Copa do Brasil e na Libertadores da América, além de estar na ponta de cima da tabela na competição nacional.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Cuiabano; Bitello, Cristaldo e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

Provável escalação do Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro (Matheus França); Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA) Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) Assistente 2: Kleber Lucio Gil Quarto árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA) Acompanhe o jogo ao vivo na Rádio Grenal 95,9 FM Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/no-maracana-gremio-encara-o-flamengo-pelo-campeonato-brasileiro/

No Maracanã, Grêmio encara o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

2023-06-11