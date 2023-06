Brasil Saiba quem é Francisco Antônio Chagas, o missionário brasileiro encontrado carbonizado no Quênia

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2023

O pastor cearense tinha 39 anos e morava no país africano havia 12 anos

O missionário brasileiro Francisco Antônio Chagas Barbosa, encontrado carbonizado em um carro incendiado em Nairóbi, no Quênia, morava no país da África Oriental desde 2011.

O pastor havia desaparecido na última quarta-feira (7), após ir ao supermercado. Ele foi morto a tiros antes de ter o seu veículo queimado, segundo autoridades locais.

Francisco nasceu em Varjota, no Ceará, cidade que fica a cerca de 220 quilômetros de Fortaleza. O missionário deixou a esposa e uma filha que moravam com ele no Quênia.

O pastor já havia sofrido outros episódios de violência, no Sudão do Sul e no Quênia. No mais recente, que ocorreu há cerca de três anos em Nairóbi, Francisco ficou em cárcere por cerca de seis horas e foi espancado.

Em suas redes sociais, ele administrava um perfil onde publicava diversas fotos e vídeos em missões no país africano. Barbosa atuava na Missão Cristã Mundial, que confirmou a morte do pastor neste fim de semana. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

O religioso realizava trabalhos com crianças, viúvas, refugiados e igrejas quenianas. “Ele deixa um legado ímpar em missões. Seu trabalho alcançou crianças, viúvas, povos que lutavam contra a fome e a sede. São incontáveis as sementes deixadas, Bíblias distribuídas e vidas que foram salvas pelo senhor por conta de sua dedicação à obra”, afirmou a igreja em uma homenagem ao pastor.

