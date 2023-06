Inter Ex-técnico do Inter, Eduardo Coudet deixa o Atlético Mineiro

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2023

O treinador surpreendeu a todos ao se despedir no vestiário após a partida contra o Bragantino. (Foto: Atlético Mineiro)

O ex-técnico do Inter Eduardo Coudet não é mais o treinador do Atlético Mineiro. O comunicado foi feito pelo clube nas redes sociais. A decisão de deixar o time foi tomada pelo argentino.

Após o empate contra o Bragantino, por 1 a 1, no sábado (10), pelo Brasileirão, o treinador se despediu no vestiário e surpreendeu a todos os presentes no local.

Depois da partida, houve uma reunião com os atletas. Na conversa, Coudet disse, entre outras coisas, que não havia ido para o Atlético para ser coadjuvante e apenas disputar torneios e que tinha o plano de ser campeão no clube.

O elenco “curto”, vendas de jogadores e, de acordo com o treinador, promessas não cumpridas pelos dirigentes do Galo são os motivos da sua insatisfação.

Na entrevista coletiva após o jogo contra o Bragantino, Coudet reclamou publicamente do elenco. Essa não foi a primeira vez que o argentino causou turbulências com suas declarações. Em abril, a insatisfação dele com a diretoria foi externada em uma entrevista coletiva após a derrota do Atlético para o Libertad, no Mineirão, pela Libertadores.

