Inter No Beira-Rio, Inter vence o Vasco por 2 a 1 pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2023

O clube gaúcho marcou os dois primeiros gols em 15 minutos Foto: Reprodução/Twitter O clube gaúcho marcou os dois primeiros gols em 15 minutos (Foto: Twitter/Inter) Foto: Reprodução/Twitter

Jogando no estádio Beira-Rio, o Inter venceu por 2 a 1 o Vasco da Gama, na tarde deste domingo (11), em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do clube gaúcho foram marcados por Rômulo e Wanderson. O gol do Vasco foi marcado com Rayan.

Com o resultado, a equipe de Mano Menezes soma 14 pontos e ocupa a 10° colocação do Brasileirão.

O jogo

No primeiro minuto de jogo, Wanderson recebeu, puxou para o pé direito e cruzou para dentro da área. A defesa do Vasco afastou para escanteio. Aos 2, Gol do Inter! Após a cobrança de escanteio, Pedro Henrique desviou na primeira trave e Rômulo apareceu livre para finalizar de pé direito. Inter 1 x 0 Vasco.

Aos 5, a bola ficou viva no meio campo, Alan Patrick recuperou e mandou em profundidade para Luiz Adriano, mas o centroavante não conseguiu alcançar a bola. Aos 13, Rayan, recebeu pelo lado direito, cortou para o meio, se livrou do marcador e arriscou de canhota. John fez boa defesa.

Aos 15, Gol do Inter! Após um cruzamento pela direita de Pedro Henrique, Luiz Adriano tentou converter, mas a bola acabou sobrando para Wanderson. O camisa 11 não perdeu e ampliou o placar para o clube gaúcho. Inter 2 x 0 Vasco.

Aos 22, o Vasco tenta pressionar o Inter, mas a defesa do clube gaúcho estava bem posicionada e não deu espaço para os cariocas. Aos 28, Gol do Vasco! Puma Rodríguez apareceu na direita e cruzou rasteiro para o meio da grande área. Alex Teixeira dominou e deu assistência. Rayan bateu de pé esquerdo e com força no canto de John. Inter 2 x 1 Vasco.

Aos 35, após cobrança de escanteio, Capasso desviou de cabeça e quase empatou no Beira-Rio. A bola passou à esquerda de John. Aos 37, Puma driblou Campanharo e Renê. Cruzou, mas Luiz Adriano tirou. Aos 42, o Vasco crescia no jogo. Alex Teixeira tocou para Marlon Gomes, que ajeitou para Rayan. O garoto bateu de canhota por cima da meta de John. Aos 49, a árbitra encerrou o primeiro tempo.

Segundo tempo

Aos 2, Wanderson levou pegada feia no tornozelo direito. Mateus Carvalho cometeu a falta. Aos 5, o Vasco conseguiu um contra-ataque rápido. Rayan disparou pela direita e cruzou. A bola passou por Nico, ficou viva, mas John segurou. Aos 8, Pedro Henrique dominou pela direita, girou, mandou para a canhota e mandou forte em direção ao gol. A bola passou muito perto do goleiro Léo Jardim. Aos 11, Alan Patrick, Wanderson e Renê tabelaram e fizeram uma boa jogada. Os zagueiros do Vasco mandaram para escanteio. Aos 13, depois de bela combinação, Piton e Marlon Gomes tabelara, Piton cruzou , e Rayan chuta por cima. Boa chegada do Vasco. Aos 19, Pedro Henrique cobrou escanteio e Nico desviou à esquerda de Léo Jardim. Aos 25, Alan Patrick fez boa jogada individual, tocou na área para Luiz Adriano, mas o camisa 9 não conseguiu concluir. Aos 29, Wanderson cruzou para Renê, que puxou para o pé esquerdo e soltou a bomba. A bola explodiu na defesa e acabou salvando o Vasco. Aos 36, falta boa para o Vasco. Erick Marcus foi derrubado por Pedro Henrique. Na cobrança de falta, Erick Marcus recebeu na grande área, mandou de bicicleta e a bola pegou na trave. Aos 41, Gabriel Pec chutou cruzado na trave. No rebote, Piton, com gol aberto, finalizou muito forte. John, que estava caído, fez um milagre, evitando o que seria o gol de empate do Vasco. Aos 50, Vasco tentava se impor. Cruzamento para a grande área e Moledo afastou. No rebote, Lucca sofreu a falta. Aos 53 minutos, Edina Alves Batista encerrou a partida. No final, Inter 2 x 1 Vasco da Gama. Ficha técnica Competição: Campeonato Brasileiro – 10ª rodada Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) Dia e hora: 11 de abril, domingo, às 16h (horário de Brasília) Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa/SP) Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa/SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (Fifa/DF) VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG) Cartões amarelos: Matheus Dias, Rodrigo Moledo (INT); Lucas Piton, Jair, Robson Bambu (VAS) Gols: Rômulo, aos 2’/1ºT, Wanderson, aos 14’/2ºT, para o Inter; Rayan, aos 28’/1ºT, para o Vasco. Inter: John; Bustos, Vitão (Rodrigo Moledo), Nico Hernández e Renê; Campanharo (Matheus Dias), Rômulo, Pedro Henrique (Lucas Ramos) e Alan Patrick; Wanderson (Jean Dias); Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes. Vasco da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Capasso (Robson Bambu), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Erick Marcus), Matheus Carvalho, Jair e Marlon Gomes (Figueiredo); Alex Teixeira (Pedro Raul) e Rayan (Gabriel Pec). Técnico: Maurício Barbieri

