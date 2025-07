Inter Em casa, Inter perde para o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Colorado não teve uma boa atuação na partida. Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Jogando no Beira-Rio na noite dessa quarta-feira (30), o Inter foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 no confronto de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O gol colorado foi marcado por Carbonero. A vaga será decidida no dia 6 de agosto, no Maracanã. Já pelo Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Roger Machado volta a campo no domingo (3), em casa, contra o São Paulo.

Com o resultado, o Inter precisa vencer o jogo de volta por 2 gols de diferença para se classificar. Um triunfo colorado por apenas um gol a mais leva a decisão para os pênaltis. Já o Fluminense pode até empatar que avança às quartas de final.

O jogo

O Inter tentou pressionar nos primeiros minutos do jogo e assustou em um chute de Alan Patrick na rede pelo lado de fora. Só que na primeira vez que foi ao ataque, o Fluminense abriu o placar aos 8 minutos. Serna acertou a trave e Everaldo pegou o rebote para mandar para a rede.

Os donos da casa quase empataram em seguida. Primeiro, Bruno Henrique acertou a trave. Depois, Wesley pegou o rebote, mas mandou sobre o travessão.

O confronto a partir dai ficou aberto. O Fluminense aproveitava os espaços para avançar, mas desperdiçou boas chances com Canobbio e Serna. Já o Colorado foi mais eficiente e empatou aos 34 minutos. Wesley chutou, Fábio espalmou e Carbonero pegou o rebote para mandar para o gol.

Os cariocas não se intimidaram com o revés e voltaram a ficar a frente aos 39 minutos. Serna fez grande jogada e cruzou para Everaldo finalizar para a rede.

Nos minutos finais, o Inter ainda esboçou uma pressão, mas viu o Fluminense segurar a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, os donos da casa mantiveram a postura ofensiva. No entanto, os gaúchos tinham dificuldade em passar pela marcação adversária.

O Inter buscava os avanços em bolas levantadas na área, com pouco sucesso. Já o Fluminense assustou em contra-ataque aos 23 minutos. Serna foi lançado e chutou do bico da área, mas para fora.

Na parte final, os gaúchos seguiram na tentativa de alcançar o empate diante da torcida. No entanto, o Fluminense soube segurar o resultado para sair de campo com a vitória.

Ficha técnica

– Inter: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Vitinho) e Bruno Henrique; Wesley, Carbonero (Bruno Tabata) e Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

– Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Guga; Martinelli, Nonato e Hércules; Serna, Soteldo (Canobbio) e Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi.

– Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima. Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Francisco Chaves Bezerra Junior.VAR: Leonardo Willers Lorenzatto.

