Inter Campeonato Brasileiro: Inter vence em casa o Fortaleza por 2 a 1

Por eduarda zini | 31 de agosto de 2025

Colorado volta a campo no dia 13 de setembro, contra o Palmeiras, em São Paulo. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

Em duelo disputado na noite desse domingo (31) no Estádio Beira-Rio pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter venceu por 2 a 1 o vice-lanterna Fortaleza-CE. O placar fez o Colorado subir do 13º para o 10º lugar na tabela, com 27 pontos. O próximo compromisso da equipe gaúcha é contra o Palmeiras, no dia 13, após uma pausa no calendário do torneio para a realização de partidas da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O time sob o comando de Roger Machado saiu na frente com o meia Alan Patrick, aos 24 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. Mas cedeu o empate aos 31, com o meia Lucca Prior marcando de cabeça. Os anfitriões passaram novamente à frente logo aos 5 minutos da etapa complementar.

A partida também foi marcada por homenagens a Luis Fernando Verissimo, torcedor ilustre do Inter e que faleceu no sábado (30) aos 88 anos. Além do tradicional minuto de silêncio antes do apito inicial, os nomes de cada um dos titulares e reservas do Colorado apareceram escritos no telão com uma simulação de caligrafia do escritor.

O jogo

A partida começou com os dois times apresentando um futebol truncado, com muita vontade e pouca inspiração. O Alvirrubro até dominava as ações, mas como o escritor gaúcho escreveu certa vez, jogava com uma defesa sul-americana e um ataque europeu. Com um oceano entre eles. Já o Tricolor não conseguia ficar com a bola. Quando a tinha, parava nos pés dos adversários, ou errava o passe, entregando aos gaúchos.

O Inter até teve duas boas chances nos primeiros minutos que pararam nas mãos de Helton Leite, filho do legendário goleiro João Leite, que fez o que o pai costumava fazer, grandes defesas. Até que aos 20, Brítez jogou contra o patrimônio. Alan Patrick deu um passe na medida para Carbonero dentro da área. O argentino chegou atrasado e cometeu pênalti – ele nem reclamou tanto. O camisa 10 colorado cobrou com perfeição. Goleiro de um lado, bola do outro. Gol do Inter. Foi o 15º gol do capitão colorado no ano (e o décimo de penalidade).

O Fortaleza não sentiu. Tanto que conseguiu, em sequência, dois escanteios e empatou aos 30. Breno Lopes lançou Bruno Pacheco no fundo. O 6 cruzou com perfeição para Lucas Prior, sozinho entre a zaga gaúcha, empatar de cabeça. Gol do Tricolor! 1 a 1.

Com o empate, o Leão melhorou, acertando a marcação e forçando erros dos alvirrubros. E quase ampliou. Três vezes! Aos 41, Mancuso recebeu na área, driblou o marcador, mas demorou para chutar. Aos 47, Breno foi lançado na área, mas Vitão se recuperou e mandou para escanteio. Na cobrança, uma bola fechada na área, Rochet teve que intervir.

O jogo voltou para o segundo tempo um pouco mais aberto, com os dois times tentando mostrar serviço, mas ainda com muita vontade e pouca inspiração. Até que, aos 5, Alan Rodríguez roubou a redonda na intermediária, passou para Bernabei que achou Alan Patrick no meio da área. O camisa 10 perdeu o tempo da bola e a defesa afastou parcialmente. Mas ela caiu à feição para Vitinho ampliar – voltando a marcar, seu último havia sido em 28 de maio.

Como na etapa inicial, o Tricolor cearense não sentiu, e ameaçou uma reação, conseguindo equilibrar o jogo. Aos 20, em cruzamento da direita, Bareiro, que havia entrado no lugar de Lucero, cabeceou livre, obrigando o goleiro Rochet a defender em três tempos, em cima da linha. O Leão seguiu em cima, pressionando e mantendo a bola no campo colorado. Aos 26, Bernabei cometeu falta na frente da área e levou o amarelo – o terceiro, ficando de fora do duelo contra o Palmeiras, dia 13. Na cobrança, Allanzinho colocou nas mãos do 1 alvirrubro.

Mesmo sem convencer, o Inter voltou a vencer em casa após cinco jogos. Do lado do Leão, a derrota o afundou ainda mais na zona de rebaixamento, ficando a sete pontos do primeiro time fora do Z4.

Ficha técnica

– Inter: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia (Luis Otávio), Alan Benítez e Alan Patrick (Bruno Henrique); Vitinho (Óscar Romero), Ricardo Mathias (Valencia) e Carbonero (Gustavo Prado). Técnico: Roger Machado.

– Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira (Pierre), Rosetto (Pablo Roberto), Pochetino (Allanzinho) e Lucca Prior; Breno Lopes e Lucero (Bareiro).

– Arbitragem: João Vitor Gobi (SP) foi auxiliado por Neuza Inês Back (SP) e Fabrini Bavilaqua Costa (SP). No VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

2025-08-31