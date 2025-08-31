Grêmio No Maracanã, Grêmio empata em 1 a 1 com o Flamengo pelo Brasileirão

O Tricolor gaúcho igualou o placar em penalidade cobrada pelo goleiro Tiago Volpi, aos 39. (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio FBPA)

Jogando em pleno Estádio Maracanã na tarde desse domingo (31), o Grêmio empatou em 1 a 1 com o líder Flamengo em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o Tricolor gaúcho com 25 pontos, na décima-terceira colocação na tabela. A equipe treinada por Mano Menezes tem agora pela frente o Mirasol, na Arena – a partida está marcada para o dia 13 (sábado), após a pausa de duas semanas para a “Data Fifa”.

O rubronegro carioca saiu na frente com o meia-atacante Arrascaeta, aos 7 minutos do segundo tempo. Já o Tricolor gaúcho igualou o placar em penalidade cobrada pelo goleiro Tiago Volpi, aos 39, decretando um placar que aliviou os torcedores do time gaúcho, muitos dos quais temiam uma derrota por ampla soma de gols, considerando-se as recentes goleadas do Flamengo sobre outros adversários.

A partida

O primeiro tempo teve apenas duas chances realmente claras de gol no Maracanã. O Flamengo concentrou a posse de bola, mas insistiu no jogo pelo meio mesmo com poucos espaços e teve problemas para furar a retranca de Mano Menezes. Na parte final, o time melhorou ao investir mais nas chegadas pelo lado, criando as duas melhores oportunidades. Uma foi salva por Volpi e outra por Noriega em cima da linha.

Já o Grêmio errou muito. Com pouco espaço, o time gaúcho tentava jogar no contra-ataque, mas sem muito sucesso. Faltava uma peça de criação no meio-campo para dar mais qualidade à ligação para o ataque. O goleiro Rossi praticamente não trabalhou.

Aos 7 minutos do segundo tempo, o Flamengo abriu o placar com Arrascaeta. Os donos da casa chegaram em jogada rápida, de pé em pé, o uruguaio tabelou com Pedro, recebeu novamente e mandou um chute rasteiro, sem chances para Volpi.

Naquele momento do jogo, o Grêmio tentava um ataque rápido quando perdeu a bola e pagou caro por isso. O Flamengo chegou em superioridade numérica à frente pela primeira vez na partida e não desperdiçou.

Aos 13 minutos, o Rubro-Negro quase ampliou a vantagem em uma cobrança de falta feita por De la Cruz faz. A bola passou muito perto do gol de Volpi.

Aos 14, o Grêmio respondeu. O Tricolor chegou em velocidade, com a bola de pé em pé, Aravena recebeu pela esquerda e chutou cruzado para fora.

Aos 17, após escanteio curto de Lino, Ayrton Lucas cruzou, Léo Pereira cabeceou, e Volpi fez uma defesa em dois tempos para salvar o Grêmio.

Aos 37, Pavón recebeu nas costas de Ayrton Lucas, fez o cruzamento, e o lateral do Flamengo tocou com a mão na bola dentro da área. O árbitro marcou pênalti para o Grêmio. O goleiro Tiago Volpi cobrou com categoria e empatou , aos 39 minutos: bola para um lado, goleiro para o outro.

Ficha técnica

– Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz (Evertton), Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

-Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi (Wagner Leonardo) e Edenílson (Cristian Pavón); Cristian Olivera (Alexander Aravena), Braithwaite (Franco Cristaldo) e Carlos Vinícius (André Henrique). Técnico: Mano Menezes.

-Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) foi auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG). VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

