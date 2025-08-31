Segunda-feira, 01 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025
Ursula von der Leyen deu a declaração em entrevista ao Financial TimesFoto: Reprodução/X
A Europa está elaborando “planos bastante precisos” para o envio de tropas multinacionais à Ucrânia, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao jornal britânico FT (Financial Times) em uma entrevista publicada neste domingo (31).
O envio de militares faria parte das garantias de segurança pós-conflito à Ucrânia, que terão o apoio dos Estados Unidos, segundo a chefe do bloco europeu.
“O presidente Trump nos garantiu que haverá uma presença americana como parte do mecanismo de proteção”, disse Ursula ao FT, acrescentando que “isso foi muito claro e repetidamente afirmado”.
A implantação deve incluir potencialmente dezenas de milhares de militares liderados pela Europa, apoiados pela assistência dos EUA, incluindo sistemas de controle e comando e ativos de inteligência e vigilância.
O jornal afirmou que esse arranjo foi acertado em uma reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e altos líderes europeus no mês passado.
Enquanto um acordo de paz não é fechado, a Rússia continua atacando a Ucrânia. A guerra começou em 24 de fevereiro de 2022.