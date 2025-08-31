Brasil Nordeste é a região do Brasil com o maior número de inscritos no Enem 2025; RS tem 186.541 inscrições confirmadas

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro Foto: José Cruz/Agência Brasil As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

As 4.811.338 inscrições confirmadas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano são, em sua maioria, de candidatos do Nordeste. Na região, há 1.737.789 inscritos, dos quais 587.935 são de concluintes do ensino médio.

Em seguida, aparece o Sudeste, com 1.631.563 participantes confirmados, sendo 662.388 concluintes do ensino médio. Em terceiro lugar, está o Norte, com 561.004 candidatos confirmados, sendo 193.150 concluintes do ensino médio.

O Sul ocupa a quarta posição em número de candidatos confirmados, com 492.876. Desse total, 211.433 se formam no ensino médio neste ano.

Por fim, o Centro-Oeste registra 388.106 inscrições confirmadas. Destas, 157.044 são de estudantes que estão no 3º ano do ensino médio.

Os dados constam no Painel Enem 2025, divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), vinculado ao Ministério da Educação.

Estados

Com base no Painel Enem 2025, o Estado com o maior número de inscrições é São Paulo, com 751.648, seguido por Minas Gerais (464.994) e Bahia (428.019). Somente o município de São Paulo conta com 197.626 inscrições confirmadas.

O Rio Grande do Sul tem 186.541 inscritos confirmados. As três unidades da Federação com os menores números de candidatos confirmados são: Amapá, com 33.193; Acre, com 28.962; e Roraima, com 14.162.

Confira o número de inscrições confirmadas por unidade da Federação:

Unidade federativa Inscritos no Enem Acre 28.962 Alagoas 96.488 Amazonas 110.842 Amapá 33.193 Bahia 428.019 Ceará 275.937 Distrito Federal 82.975 Espírito Santo 85.920 Goiás 166.761 Maranhão 211.383 Minas Gerais 464.994 Mato Grosso 80.429 Mato Grosso do Sul 57.941 Pará 289.392 Paraíba 142.050 Pernambuco 272.299 Piauí 120.040 Paraná 195.870 Rio de Janeiro 329.001 Rio Grande do Norte 113.229 Rio Grande do Sul 186.541 Rondônia 46.801 Roraima 14.162 Santa Catarina 110.465 Sergipe 78.344 São Paulo 751.648 Tocantins 37.652 Brasil 4.811.338

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.

