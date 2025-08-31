Segunda-feira, 01 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025
As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembroFoto: José Cruz/Agência Brasil
As 4.811.338 inscrições confirmadas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano são, em sua maioria, de candidatos do Nordeste. Na região, há 1.737.789 inscritos, dos quais 587.935 são de concluintes do ensino médio.
Em seguida, aparece o Sudeste, com 1.631.563 participantes confirmados, sendo 662.388 concluintes do ensino médio. Em terceiro lugar, está o Norte, com 561.004 candidatos confirmados, sendo 193.150 concluintes do ensino médio.
O Sul ocupa a quarta posição em número de candidatos confirmados, com 492.876. Desse total, 211.433 se formam no ensino médio neste ano.
Por fim, o Centro-Oeste registra 388.106 inscrições confirmadas. Destas, 157.044 são de estudantes que estão no 3º ano do ensino médio.
Os dados constam no Painel Enem 2025, divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), vinculado ao Ministério da Educação.
Estados
Com base no Painel Enem 2025, o Estado com o maior número de inscrições é São Paulo, com 751.648, seguido por Minas Gerais (464.994) e Bahia (428.019). Somente o município de São Paulo conta com 197.626 inscrições confirmadas.
O Rio Grande do Sul tem 186.541 inscritos confirmados. As três unidades da Federação com os menores números de candidatos confirmados são: Amapá, com 33.193; Acre, com 28.962; e Roraima, com 14.162.
Confira o número de inscrições confirmadas por unidade da Federação:
|Unidade federativa
|Inscritos no Enem
|Acre
|28.962
|Alagoas
|96.488
|Amazonas
|110.842
|Amapá
|33.193
|Bahia
|428.019
|Ceará
|275.937
|Distrito Federal
|82.975
|Espírito Santo
|85.920
|Goiás
|166.761
|Maranhão
|211.383
|Minas Gerais
|464.994
|Mato Grosso
|80.429
|Mato Grosso do Sul
|57.941
|Pará
|289.392
|Paraíba
|142.050
|Pernambuco
|272.299
|Piauí
|120.040
|Paraná
|195.870
|Rio de Janeiro
|329.001
|Rio Grande do Norte
|113.229
|Rio Grande do Sul
|186.541
|Rondônia
|46.801
|Roraima
|14.162
|Santa Catarina
|110.465
|Sergipe
|78.344
|São Paulo
|751.648
|Tocantins
|37.652
|Brasil
|4.811.338
As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.