Brasil Nordeste é a região do Brasil com o maior número de inscritos no Enem 2025; RS tem 186.541 inscrições confirmadas

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

As 4.811.338 inscrições confirmadas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano são, em sua maioria, de candidatos do Nordeste. Na região, há 1.737.789 inscritos, dos quais 587.935 são de concluintes do ensino médio.

Em seguida, aparece o Sudeste, com 1.631.563 participantes confirmados, sendo 662.388 concluintes do ensino médio. Em terceiro lugar, está o Norte, com 561.004 candidatos confirmados, sendo 193.150 concluintes do ensino médio.

O Sul ocupa a quarta posição em número de candidatos confirmados, com 492.876. Desse total, 211.433 se formam no ensino médio neste ano.

Por fim, o Centro-Oeste registra 388.106 inscrições confirmadas. Destas, 157.044 são de estudantes que estão no 3º ano do ensino médio.

Os dados constam no Painel Enem 2025, divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), vinculado ao Ministério da Educação.

Estados

Com base no Painel Enem 2025, o Estado com o maior número de inscrições é São Paulo, com 751.648, seguido por Minas Gerais (464.994) e Bahia (428.019). Somente o município de São Paulo conta com 197.626 inscrições confirmadas.

O Rio Grande do Sul tem 186.541 inscritos confirmados. As três unidades da Federação com os menores números de candidatos confirmados são: Amapá, com 33.193; Acre, com 28.962; e Roraima, com 14.162.

Confira o número de inscrições confirmadas por unidade da Federação:

Unidade federativa Inscritos no Enem
Acre 28.962
Alagoas 96.488
Amazonas 110.842
Amapá 33.193
Bahia 428.019
Ceará 275.937
Distrito Federal 82.975
Espírito Santo 85.920
Goiás 166.761
Maranhão 211.383
Minas Gerais 464.994
Mato Grosso 80.429
Mato Grosso do Sul 57.941
Pará 289.392
Paraíba 142.050
Pernambuco 272.299
Piauí 120.040
Paraná 195.870
Rio de Janeiro 329.001
Rio Grande do Norte 113.229
Rio Grande do Sul 186.541
Rondônia 46.801
Roraima 14.162
Santa Catarina 110.465
Sergipe 78.344
São Paulo 751.648
Tocantins 37.652
Brasil 4.811.338

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.

