Rio Grande do Sul Em Caxias do Sul, pai e filho são mortos a tiros próximo ao estádio após a partida do Juventude no Brasileirão

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Polícia Civil trabalha com a hipótese de execução ligada a tráfico de drogas. (Foto: Arquivo/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O clima de festa em Caxias do Sul (Serra Gaúcha) pela vitória do Juventude sobre o Corinthians contrastou com a perplexidade dos torcedores que deixavam o estádio Alfredo Jaconi no início da madrugada desta sexta-feira (9). Do lado de fora, vários tiros mataram um homem de 57 anos e outro de 37 – pai e filho – em uma rua próxima.

Segundo informações da Polícia Civil e Brigada Militar, outras duas pessoas ficaram feridas. Investigações preliminares sugerem que o crime – cometido na rua Hércules Galló, bairro Galópolis – tenha motivação relacionada ao tráfico de drogas. Não haveria, portanto, ligação com eventual briga de torcidas, apesar de as duas mortes terem acontecido nas imediações da organizada Mancha Verde.

O incidente prossegue sob apuração. A Polícia Civil pretende analisar registros de câmeras de segurança de prédios residenciais e comerciais da região, incluindo o estádio Alfredo Jaconi, onde a torcida em êxtase ainda celebrava o desfecho do jogo, cujo placar de 1 a 0 sobre os paulistas manteve o Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro.

A cerimônia de velório de pai e filho está prevista para a manhã deste sábado (11), a partir das 7h. Já os dois sepultamentos serão realizados às 11h no Cemitério Público de Caxias do Sul.

Vítimas identificadas

As vítimas tiveram as suas identidades confirmadas nesta sexta-feira. Uma é Gilberto Schneider, o pai e que morreu no local. A outra é Willian Fialho Schneider, o filho e que chegou a ser socorrido mas morreu quando recebia os primeiros socorros em um hospital da região.

Ambos apresentavam diversos sinais de tiros na região da cabeça e pescoço. No local da dupla execução foram encontradas pelo menos 13 cápsulas de pistola e, de acordo com a investigação, é possível que o alvo principal fosse William, que possuía antecedentes por crimes como tráfico de drogas e roubo de veículo.

Mais tarde, chegaram informações de que William havia se mudado para Santa Catarina alguns anos atrás, depois de receber ameaças de morte por desafetos. Ao quebrar o seu “exílio voluntário” para assistir ao vivo a partida do alviverde caxiense, ele teria sido reconhecido por criminosos, o que acabou levando ao desfecho fatal.

Gilberto provavelmente morreu por estar ao lado de Willian, a quem tentou defender do atirador, que desceu de um veículo dentro do qual havia outros indivíduos. Ele tinha “ficha-limpa” e já havia perdido um filho executado em circunstâncias semelhantes, há 11 anos.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul