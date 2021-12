Tecnologia Google Wifi promete internet na casa toda

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2021

O roteador do Google foi desenvolvido com antenas de alto ganho e amplificadores poderosos, que tornam o sinal mais forte. (Foto: Reprodução)

Desde 2020, o trabalho remoto tem sido a realidade de muita gente. Somente agora, com as vacinações, que as atividades presenciais estão retornando ao normal aos poucos. Mesmo assim, o home office já mostrou que veio para ficar.

A grande questão de trabalhar em casa é a estrutura. Ter um local apropriado, com móveis confortáveis, uma mesa organizada e um espaço silencioso são fatores que garantem um bom rendimento e uma jornada de trabalho saudável. E tem a questão da Internet. Sim, quem já não passou o estresse de não conseguir acompanhar uma reunião, responder um e-mail, assistir uma aula ou abrir um arquivo porque a Internet de casa simplesmente decidiu não funcionar?

Muitas vezes o problema não é com o tamanho do seu pacote, ou com a velocidade da conexão. Dependendo da planta da sua casa, existem cômodos em que o Wifi não vai conseguir chegar de forma adequada por causa de uma parede, espelho ou mesmo da distância do roteador. Aqui, entram os chamados repetidores de sinal, que ajudam a “carregar” a conexão até os cantos da casa. E é aqui que entra o Google Wifi.

O que é

O Google Wifi – que chegou no Brasil no dia 14 de outubro – funciona como um segundo roteador. Ele utiliza a tecnologia mesh (que significa malha ou rede, em inglês) para fornecer uma conexão sem fio de alta potência e velocidade estável em todos os cômodos, inclusive nas chamadas “zonas mortas” – aqueles pontos cegos da casa em que o sinal fica muito fraco ou não chega.

Para ampliar ainda mais a potência da cobertura, o roteador do Google foi desenvolvido com antenas de alto ganho e amplificadores poderosos, que tornam o sinal mais forte e de maior alcance e garantem uma distribuição melhorada do sinal. Um único Google Wifi conectado ao modem consegue distribuir internet para todos os ambientes em uma residência de até 110 m²!

“Com o Google Wifi os brasileiros terão uma conexão rápida e sem oscilações graças ao sinal poderoso que ele emite por toda a casa. Isso vai permitir que vários dispositivos conectados funcionem ao mesmo tempo, o que é o caso na maioria das residências hoje, já que as pessoas trabalham, estudam e se divertem em casa”, explica Vinicius Dib, Head de Devices do Google para a América Latina.

Como funciona

Como a maioria dos produtos da Google, a instalação e utilização são super fáceis e intuitivas. Basta conectar o Google Wifi ao seu modem com o cabo que acompanha o dispositivo, instalar o aplicativo Google Home, cadastrar seu roteador com o QR Code que vem na parte inferior e pronto! A rede do Google Wifi aparecerá como uma rede separada da rede do seu modem e você pode criar uma nova senha para ela.

Até o momento, o Google Wifi funcionou muito melhor do que qualquer outra tentativa de melhorar a conexão no home office. O sinal é estável e suporta bem mesmo aulas online de longa duração. Qualquer problema de rede aparece como notificação no celular, o que é bastante prático. Além de tudo, o visual do produto é bastante elegante e discreto, o que permite que ele se encaixe perfeitamente em qualquer decoração.

Por enquanto, talvez a grande desvantagem seja o preço, que é um pouco salgado. O Google Wifi está disponível em várias lojas com valores que variam de R$800 até R$900. Existem também opções de conjuntos, para quem tem uma casa muito grande.

