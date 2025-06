Tecnologia Meta lança óculos de inteligência artificial da Oakley com gravação de vídeo em 3K

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

Modelos custam a partir de US$ 399 e permitem fazer chamadas, ouvir música, tirar fotos e vídeos, e fazer perguntas à IA. (Foto: Divulgação/Meta)

A Meta está mirando um público mais premium com seu inesperado sucesso no mercado de óculos inteligentes, lançando novos modelos em parceria com a Oakley voltados para atletas e com melhorias na gravação de vídeo.

Na sexta-feira (20), a empresa apresentou novos modelos baseados no design HSTN da Oakley, marcando sua primeira expansão além da parceria com a Ray-Ban para seus óculos sem display.

Assim como os modelos originais, as versões da Oakley permitem fazer e receber chamadas, ouvir música, tirar fotos e vídeos, além de utilizar a inteligência artificial da Meta para responder a perguntas sobre o ambiente ao redor.

As novas versões, que partem de US$ 399 (cerca de R$ 2.190,51) e chegam a US$ 499 (R$ 2.740,51) no modelo de edição limitada com detalhes dourados, oferecem aproximadamente o dobro da duração da bateria, gravação de vídeo em resolução 3K e resistência à água.

“Estamos vendo cada vez mais casos de uso em atividades de desempenho com os Ray-Bans, como pessoas usando em montanhas-russas, ciclismo e perto da água, então estamos tentando focar nisso”, disse Alex Himmel, vice-presidente da Meta responsável pela divisão de wearables, em entrevista.

Chegar a uma segunda marca de óculos foi algo longe de garantido. Os primeiros óculos da Meta, os Ray-Ban Stories, fracassaram em 2021. Mas a versão seguinte, lançada em 2023, foi um enorme sucesso, dando à gigante das redes sociais uma real possibilidade de conquistar espaço no mercado de hardware voltado à inteligência artificial.

“Foi uma loucura. A popularidade nos pegou um pouco de surpresa”, afirmou Himmel.

Eles acrescentou que os Ray-Bans seriam “o último par de óculos sem display. Dissemos que tentaríamos duas vezes e, se não desse certo, iríamos focar totalmente em realidade aumentada”.

Mas não foi o que aconteceu. Além do novo modelo da Oakley, a empresa agora tem um plano de vários anos para a categoria de óculos sem display e planeja lançar um novo par da Oakley baseado no design Sphera ainda este ano, segundo fontes com conhecimento do assunto. Esse novo modelo será voltado para ciclistas e terá uma câmera centralizada. O modelo apresentado nesta sexta tem a câmera posicionada no canto superior, como na versão Ray-Ban.

Os óculos sem display são apenas uma parte da estratégia geral de hardware de IA da Meta. A empresa planeja lançar ainda este ano óculos mais avançados com display para visualização de notificações e do visor da câmera. Em 2027, a Meta pretende lançar seus primeiros óculos de realidade aumentada, que vão mesclar aplicativos digitais com o mundo real.

O formato adotado pela Meta ganhou força, com várias outras empresas de tecnologia trabalhando em produtos concorrentes. A Apple planeja lançar seu primeiro produto de óculos no final de 2026. Esse dispositivo deve operar de forma semelhante ao produto da Meta, mas com melhor integração ao ecossistema da Apple. A Amazon também vende óculos, mas os modelos atuais não têm câmeras.

Himmel, que disse que a Meta já vendeu milhões de unidades e que o número de compras cresce de forma consistente semana após semana em comparação anual, atribuiu o aumento da popularidade às melhorias feitas nos Ray-Bans em diversos “pequenos detalhes”.

Segundo ele, a qualidade de áudio e os microfones começaram a superar fones de ouvido independentes, enquanto a câmera e a qualidade da IA também evoluíram.

Ainda assim, Himmel disse que a duração da bateria continua sendo a “principal reclamação” sobre as versões Ray-Ban. Os novos modelos da Oakley podem funcionar por 8 horas com uma única carga, com o estojo oferecendo até 48 horas adicionais de energia.

“Você pode esperar um ganho de 40% com estes modelos”, afirmou, atribuindo a melhoria à nova química das baterias e otimizações de software — e não a um aumento no tamanho das baterias.

Assim como a Ray-Ban, a Oakley pertence ao grupo EssilorLuxottica, que considera a Oakley sua segunda marca mais popular, atrás apenas da Ray-Ban. Himmel disse que a Meta pretende lançar novas marcas dentro do portfólio da EssilorLuxottica “o mais rápido possível”.

“Vamos ter que agir rápido porque no mundo da moda as coisas mudam muito depressa”, disse ele. “O que faz sucesso agora pode não fazer daqui a um ano. Precisamos ser rápidos para conseguir lançar em todas as marcas que queremos.”

O primeiro modelo da Oakley, que estará disponível para pré-venda em 11 de julho, será o par de edição limitada de US$ 499. As versões de US$ 399 — nas cores cinza, preto, marrom e transparente — serão lançadas nos próximos meses. Haverá versões com lentes transparentes, fotossensíveis e polarizadas. Assim como nos Ray-Bans, os usuários poderão trocar as lentes por versões com grau. (Com informações da agência Bloomberg)

Meta lança óculos de inteligência artificial da Oakley com gravação de vídeo em 3K

2025-06-21