Rio Grande do Sul Em clima de otimismo, Natal Luz de Gramado chega à sua 39ª edição

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2024

Organização projeta um público de 2 milhões de visitantes até 19 de janeiro. (Foto: Divulgação)

Um dos principais eventos do calendário turístico do Rio Grande do Sul, o Natal Luz de Gramado (Serra Gaúcha) chegou à sua 39ª edição. O clima é de otimismo com a retomada parcial de voos nacionais no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre: pelas contas dos organizadores, cerca de 2 milhões de visitantes devem conferir as atividades até o encerramento da programação, em 19 de janeiro.

As atrações são variadas, em espaços abertos ou fechados e abrangendo tanto atrações pagas quanto gratuitas. Fazem parte da lista o Grande Desfile de Natal (na avenida das Hortênsias), a Vila de Natal (que abriga a Casa do Papai Noel) e shows diários, apenas para mencionar alguns dos exemplos mais tradicionais.

Quem chega à cidade depara com a avenida Borges de Medeiros (principal via da cidade) repleta de pinheiros adornados por cidadãos e empresas, tornando o cenário ainda mais colorido. E que à noite ganha uma atmosfera ainda mais especial.

A programação é diária, das 9h em diante, e alinhada aos esforços dos governos gaúcho e federal para promoção de destinos estratégicos do Estado, após os problemas logísticos e perdas econômicas decorrentes das enchentes de maio.

Atividades, notícias e venda de ingressos estão disponíveis no site natalluzdegramado.com.br e na conta oficial do evento na rede social Instagram. O Natal Luz de Gramado é realizado pela prefeitura e autarquia municipal Gramadotur, responsável por ações de turismo e cultura.

Sábado

– 9h: Vila de Natal (9h às 21h) – Praça das Etnias (Natal Luz Para Todos).

– 11h: Vozes de Gramado – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos).

– 14h: Casa do Papai Noel (14h às 18h) – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos).

– 15h: Tannenbaumfest – Avenida Borges de Medeiros (Natal Luz Para Todos).

– 16h: O Natal De Anelize – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos).

– 18h: Candy Bellotto – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos).

– 20h: Nativitaten – Serra Park.

– 20h: Acendimento das Luzes – Avenida das Hortênsias, na Rua dos Arcos (Natal Luz Para Todos).

Domingo

– 9h: Vila de Natal (até as 21h) – Praça das Etnias (Natal Luz Para Todos).

– 11h: O Encanto Mágico de Natal – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos).

– 14h: Casa do Papai Noel (até as 18h) – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos).

– 16h: Show de Mágica – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos).

– 18h: Jazz Cinnammon – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos).

– 20h: O Grande Desfile de Natal – Avenida das Hortênsias.

– 20h: Acendimento das Luzes – Avenida das Hortênsias, na Rua dos Arcos (Natal Luz Para Todos).

(Marcello Campos)

