Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Presidente do TRE-RS avaliou como "tranquilas" as eleições municipais no segundo turno Foto: Cristina Oliveira TRE/RS (Foto: Cristina Oliveira TRE/RS) Foto: Cristina Oliveira TRE/RS

O presidente do TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul), desembargador Voltaire de Lima Moraes, fez na manhã deste domingo (27) uma primeira análise do andamento das eleições neste segundo turno no Estado. Em entrevista a jornalistas na sede do tribunal, ele destacou que os resultados devem estar disponíveis até as 20h.

Moraes avaliou como “tranquilas” as eleições municipais no segundo turno. Até agora são poucas ocorrências com urnas eletrônicas e em questão de segurança, não há ocorrências, como compra de votos, violências, boca de urna, entre outros. Também, não há falta de energia nas seções eleitorais.

O desembargador apontou que, no Rio Grande do Sul, são 6.297 sessões eleitorais, o mesmo número de urnas eletrônicas.

2024-10-27