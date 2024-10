Porto Alegre Candidato à reeleição, prefeito Sebastião Melo vota em escola na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Sebastião Melo votou por volta das 11h na Escola Estadual de Ensino Fundamental Paraíba Foto: Jéssica Kasper/Rede Pampa Sebastião Melo votou por volta das 11h na Escola Estadual de Ensino Fundamental Paraíba, na Zona Sul da cidade. (Foto: Jéssica Kasper/Rede Pampa) Foto: Jéssica Kasper/Rede Pampa

O prefeito de Porto Alegre e candidato à reeleição, Sebastião Melo (MDB), votou neste domingo (27), por volta das 11h, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Paraíba, no bairro Aberta dos Morros, na Zona Sul da Capital.

“Viva a democracia. Viva o Rio Grande. Viva Porto Alegre, a melhor cidade do mundo”, disse o candidato após votar.

No primeiro turno, Melo recebeu 49,72% dos votos. Já Maria do Rosário (PT) teve 26,28%. O maior desafio da Justiça Eleitoral é diminuir a abstenção, que foi alta no primeiro turno em todo o País. Porto Alegre, por exemplo, foi a capital com maior percentual de abstenção: 31,51%.

O eleitor que não compareceu às urnas no primeiro turno pode votar normalmente neste domingo. No total, 2.161.413 eleitores estão aptos a votar no RS. São 5 cidades gaúchas que têm segundo turno: Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria.

