Mundo Em comemoração do Dia Mundial da Água, ONU propõe que as pessoas sejam beija-flores

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

Foto: Reprodução

Recentemente, tivemos inúmeros eventos climáticos extremos que são considerados fora dos padrões, mas não dos registros. O fato se dá em decorrência das mudanças climáticas, que estão prejudicando o ciclo da água, causando seca e excesso de chuvas.

Mesmo com 12% da água do planeta, cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e quase 100 milhões não dispõem dos serviços de esgoto sanitário no país, segundo painel do SNIS/2021 (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento). Ambos são considerados um direito humano.

Sejamos beija-flores

Em comemoração do Dia Mundial da Água, celebrado em ço, a ONU (Organização das Nações Unidas) fará a Conferência sobre a Água, entre os dias 22 e ço, em New York, Estados Unidos.

Com o objetivo de unir o mundo para discutir formas de solucionar a crise hídrica e de saneamento global, o principal resultado do evento será o lançamento da Agenda de Ação da Água, que contará com o comprometimento de voluntários, de governos, instituições e comunidades locais.

“Acelerando Mudanças — Seja a mudança que você deseja ver no mundo” é o tema do debate este ano inspirado na fábula de um beija-flor que se esforça em apagar o incêndio carregando água pelo seu bico. Trata-se de uma história que ensina a lidar com crises. Inclusive, ao falar sobre a data, a ONU alerta: “Neste exato momento, estamos diante de uma crise global de água e saneamento, ficaremos parados e olhando ou vamos agir?”

Consciência Socioambiental

Por acreditar que as novas gerações podem reverter essa realidade, a LBV (Legião da Boa Vontade) promove a Consciência Socioambiental por meio de ações práticas que estimulam uma cultura de sustentabilidade.

Temas ligados à preservação da Natureza e ao não desperdício dos recursos naturais, bem como ao comportamento sustentável, são desenvolvidos com o intuito de ajudar a minimizar os impactos ambientais e contribuir para a formação de uma geração consciente em relação ao seu papel como cidadão.

Protagonismo infantojuvenil

A propósito, entre os dias 20 e ço, ocorre em todo o Brasil a abertura do 20 o Fórum Internacional Infantojuvenil da LBV, com o tema “Cuida da Vida, cuida da Terra e cuida de nós: somos todos Natureza!”, uma iniciativa prática da Pedagogia do Afeto*, da Instituição, em que os pequeninos são os protagonistas.

O tema foi escolhido pelas próprias crianças e norteará, ao longo deste ano, uma série de atividades e ações a serem desenvolvidas nas escolas e unidades socioeducativas da Entidade. Para saber mais sobre a atuação humanitária e sustentável da LBV, acesse o site www.lbv.org

