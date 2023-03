Política Senador Sérgio Moro repudia ataque e diz que fala de Lula pode gerar risco a seus familiares

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

Presidente afirmou, em entrevista, que pensava em "f. o Moro" quando estava na prisão; em resposta, ex-juiz (foto) diz nunca ter ofendido o petista Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) respondeu, em entrevista nesta terça-feira (21), às críticas feitas a ele pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante entrevista ao portal de esquerda Brasil 247.

Na conversa, Lula relembrou o período em que esteve preso em Curitiba: “De vez em quando ia um procurador, de sábado ou de semana, para visitar, ver se estava tudo bem. Entravam três ou quatro procuradores, e perguntavam: ‘tá tudo bem?’ E eu respondia: ‘não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu f…. esse Moro’”.

Segundo Moro, “quando o presidente utiliza essa fala, ele gera até certo risco para mim e para a minha família”. “Eu repudio essa fala do presidente Lula. Fala de baixo calão, utilizando termos grosseiros, de uma forma que eu nunca me reportei a ele”, acrescentou o parlamentar.

Ainda de acordo com o senador, Lula “feriu a liturgia do cargo”. Moro questionou se a fala não seria uma forma de “desviar o foco das falhas do governo federal” e, em seguida, fez críticas à gestão do presidente.

“O presidente está se vingando da população brasileira porque o governo não está apresentando resultados. Houve um crescimento econômico pífio em decorrência do grande descontrole fiscal do governo”, avaliou Moro.

Moro defende atuação na Lava-Jato

“Lula foi condenado por nove magistrados, não foi somente eu. No tribunal em Porto Alegre, três juízes mantiveram a sentença. E depois essa decisão foi mantida pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), em Brasília, por outros cinco magistrados.”

“Houve sim a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), mas o STF nunca disse que Lula era inocente ou que ele teria sido absolvida das responsabilidades”, concluiu Moro.

