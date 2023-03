Rio Grande do Sul Mais 157 mil doses de vacina contra a Covid-19 serão distribuídas nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

Das vacinas que serão distribuídas nesta semana, cerca de 88 mil doses são do imunizante bivalente Foto: Itamar Aguiar/Ascom SES Itamar Aguiar/Ascom SES Foto: Itamar Aguiar/Ascom SES

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) distribui para os municípios gaúchos, nesta quarta (22), um novo lote de 157 mil vacinas monovalentes e bivalentes conta a Covid-19. As doses serão enviadas da Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, em Porto Alegre, para as 18 coordenadorias regionais de saúde, que farão a divisão dos frascos para a coleta das prefeituras.

Cerca de 88 mil doses são da vacina bivalente, versão atualizada do imunizante monovalente, que vem sendo usado desde 2021. Ela foi elaborada com base na variante original do coronavírus e na Ômicron, que tem maior circulação atualmente. Segundo dados do painel do Ministério da Saúde, desde 14 de fevereiro, quando teve início essa nova fase de combate à doença, 315 mil pessoas já foram imunizadas no Estado.

Número de doses por município

No momento, podem receber a vacina bivalente os grupos prioritários indicados pela estratégia do Ministério da Saúde. Além de fazer parte de um deles, a pessoa precisa ter concluído o esquema primário da vacinação, composto pelas duas primeiras doses ou dose única monovalentes. Além disso, a última aplicação deve ter ocorrido há, pelo menos, quatro meses. Nesta fase, os grupos são os seguintes:

Idosos de 60 anos ou mais;

Pessoas que vivem em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e os trabalhadores desses locais;

Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos;

Indígenas, ribeirinhos e quilombolas a partir de 12 anos;

Gestantes e puérperas;

Trabalhadores da saúde;

Pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos;

Pessoas privadas de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas;

Funcionários do sistema prisional.

Doses monovalentes

Entre as doses que serão entregues nesta semana, cerca de 27 mil são monovalentes e contém o imunobiológico da Pfizer. Elas são destinadas à aplicação do reforço na população de 12 a 59 anos. Outras 33 mil doses são da Pfizer pediátrica, que devem ser aplicadas em crianças de cinco a 11 anos. Há, ainda, 9,3 mil doses de CoronaVac para crianças de 3 e 4 anos.

