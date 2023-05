“A América do Sul tem diante de si, mais uma vez, a oportunidade de trilhar o caminho da união. E não é preciso recomeçar do zero. A Unasul [União de Nações Sul-Americanas] é um patrimônio coletivo. Lembremos que ela está em vigor, sete países ainda são membros plenos. É importante retomar seu processo de construção, mas ao fazê-lo, é essencial avaliar criticamente o que não funcionou e levar em conta transições”, disse o presidente brasileiro.

Lula sugeriu uma série de propostas para o desenvolvimento da América do Sul. Entre elas, investimentos em projetos de infraestrutura e fomento, enfrentamento às mudanças climáticas, cobertura vacinal, constituição de um mercado de energia, programas de mobilidade acadêmica e na área de defesa.

Segundo o presidente, nos últimos anos o governo anterior permitiu que diferenças ideológicas afastassem o Brasil dos fóruns regionais de integração. “Na região, deixamos que as ideologias nos dividissem e interrompessem o esforço de integração. Abandonamos canais de diálogos e mecanismos de cooperação e, com isso, todos perdemos”, disse Lula.

“Tenho firme convicção de que precisamos reavivar nosso compromisso com a integração sul-americana. Quando assumi a Presidência, em 1º de janeiro deste ano, a América do Sul voltou ao centro da atuação diplomática brasileira”, prosseguiu.

“Os elementos que nos unem estão acima de divergências de ordem ideológica. Da Patagônia e do Atacama à Amazônia, do Cerrado e dos Andes ao Caribe, somos um vasto continente banhado por dois oceanos. Somos uma entidade humana, histórica e cultural, econômica e comercial, com necessidades e esperanças comuns”, continuou Lula.

Guerra

No discurso de abertura da Cúpula do Sul, como é chamado o evento, Lula também citou os impactos da invasão da Rússia na Ucrânia para os países sul-americanos.