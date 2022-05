Desta vez, segundo o ministro, a delegação brasileira foi menos pressionada sobre temas ambientais. De acordo com Guedes, o Brasil foi consultado sobre energias renováveis.

O Fórum Econômico Mundial voltou a ser realizado após dois anos de pausa por conta da pandemia de coronavírus. Em 2023, o encontro ocorrerá de 15 a 20 de janeiro.

Inflação

Guedes também afirmou que a inflação no Brasil já está no pico. “A inflação já chegou no pico. E vai voltar antes do que a deles”, disse o ministro sobre os países europeus e os Estados Unidos. “Vai subir no mundo inteiro por muito tempo, dez, 15 anos. Mas não no Brasil. Lá fora”, declarou.