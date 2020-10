Mundo Em debate civilizado nos Estados Unidos, Kamala Harris diz que Donald Trump fracassou na pandemia e Mike Pence fica na defensiva

Candidata democrata à vice-presidência criticou duramente atuação do governo no combate à pandemia de coronavírus

Em um clima muito mais tranquilo e cordial do que o do debate protagonizado por Joe Biden e Donald Trump, os candidatos à vice presidência dos EUA, Kamala Harris e Mike Pence, debateram nesta quarta-feira (07) pela primeira e única vez antes da eleição.

A pandemia de coronavírus, principal tema da noite, rendeu duras críticas a Trump e ao atual vice-presidente, chefe da força-tarefa do governo de combate à doença. “O povo americano testemunhou o que é o maior fracasso de qualquer administração presidencial na história de nosso país”, afirmou Harris, citando números de casos e mortes por Covid-19 nos EUA.

Em sua defesa, Pence disse que, desde o início, Trump colocou os EUA em primeiro lugar. “Ele fez o que nenhum outro presidente fez: proibiu viagens da China, e o senador Biden disse que isso era xenofobia”. Segundo Pence, isso salvou milhares de vidas.

Harris, no entanto, cobrou outras ações tomadas desde o início da pandemia, e acusou a presidência de esconder dados: “O presidente e o vice sabiam sobre os perigos, inclusive da transmissão pelo ar, e não informaram a população”.

Ela redobrou as críticas quando Pence foi questionado por que membros do governo se expuseram ao participar de um evento no jardim da Casa Branca, no final de setembro, onde acredita-se que muitos foram contaminados pelo coronavírus, inclusive o presidente Trump.

“Foi um evento ao ar livre… o presidente Trump e eu temos grande confiança no povo americano e em sua capacidade de colocar em prática as informações sobre como evitar o contágio. Nós temos respeito pelo povo”, disse Pence.

“Vamos falar sobre respeitar o povo americano. Você respeita o povo americano quando diz a verdade. Você respeita o povo americano quando tem a coragem de ser um líder, falando daquelas coisas que você pode não querer que as pessoas ouçam, mas que elas precisam ouvir para que possam se proteger”, rebateu Harris.

A democrata afirmou ainda que seu companheiro de chapa tem um plano para o caso de ser eleito e assumir o cargo antes do fim da pandemia. Segundo ela, sua administração terá foco em “ampliar rastreamento de contato e testes, na administração da vacina e em certificar-se de que ela será gratuita para todos”.

O papel do vice

O debate entre os vices, que normalmente desperta atenção menor, este ano se tornou mais relevante pelo papel que pode ser desempenhado pelo vencedor: seja Donald Trump, de 74 anos, ou Joe Biden, de 77, quem levar a eleição de 3 de novembro será o mais velho presidente dos EUA até hoje. Desta forma, muitos acreditam que existem grandes chances de o vice chegar ao cargo.

Além disso, tanto Harris quanto Pence surgem como escolhas naturais de seus partidos para candidaturas à presidência em 2024.

No entanto, ambos evitaram responder diretamente quando questionados sobre a saúde de seus colegas de chapa e se tiveram conversas sobre a possibilidade de assumirem o cargo. Os dois apenas disseram que tanto Biden quanto Trump são “transparentes”.

Pence afirmou que a transparência adotada pelo presidente ao informar sobre sua saúde durante seu tratamento de Covid-19 irá continuar e Harris aproveitou a oportunidade para encaixar nova crítica: disse que Biden é transparente não só em relação à saúde, mas a todo o resto em sua longa vida pública, enquanto Trump esconde dados como suas declarações de impostos e dívidas, recém-reveladas em reportagem do New York Times.

