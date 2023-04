Geral Em defesa de Trump: Ex-primeira-dama Melania Trump quebra silêncio e rebate “suposições” após acusações contra o marido

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Melania Trump não apareceu ao lado de Trump em recente audiência no tribunal em Nova York. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ex-primeira dama Melania Trump, casada com o ex-presidente e atual candidato à reeleição Donald Trump, usou redes oficiais para pedir, nesta terça-feira (11), que a população tenha “cuidado” ao receber informações relativas a ela após as polêmicas envolvendo o marido.

Essa foi a primeira declaração pública de Melania, que não apareceu ao lado de Trump em recente audiência no tribunal em Nova York após ser alvo de 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais.

“Organizações de notícias fizeram suposições sobre a posição da ex-primeira-dama em assuntos pessoais, profissionais e políticos nas últimas semanas. Nesses artigos, fontes não identificadas são citadas para reforçar as afirmações do autor”, tuitou o perfil do escritório de Melania Trump.

No pronunciamento, a assessoria da ex-primeira dama também pede “aos leitores que tenham cuidado e bom julgamento ao determinar se as histórias relativas à ex-primeira dama são precisas, principalmente quando não citam a Sra. Trump como fonte de informação”.

No último domingo, Melania Trump fez sua primeira postagem após as acusações contra o marido. “Feliz Páscoa!”, publicou ela.

O ex-presidente dos Estados Unidos quebrou 247 anos de precedente ao se tornar o primeiro antigo ocupante da Casa Branca a se sentar em um banco dos réus. O imbróglio nova-iorquino foi resultado de uma das quatro investigações criminais que têm o republicano como alvo — e, talvez, uma das mais frágeis entre elas.

O próximo e provavelmente mais grave problema vem do estado sulista da Geórgia, um ex-bastião republicano que se transformou em um importante estado-pêndulo, determinante para quem deseja virar presidente. A região foi essencial para a vitória de Joe Biden em 2020 e um dos epicentros da cruzada trumpista para tentar reverter o voto popular e se manter no poder.

Atriz pornô

Em outra frente, a atriz pornô Stormy Daniels, que está no centro do caso que levou ao indiciamento de Donald Trump nos Estados Unidos, concedeu sua primeira entrevista desde que ele se apresentou à Justiça. Ela comemorou ter visto o ex-presidente virando réu e disse esperar que ele seja responsabilizado, mas não acredita que Trump mereça ser preso por seu caso especificamente.

“Não acho que os crimes dele contra mim sejam dignos de prisão”, afirmou ela em entrevista publicada no último dia 6 pela Fox Nation.

Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, celebrou o que descreveu ter sido um “rei sendo destronado” ao assistir Trump entrar no tribunal de Manhattan na terça-feira. “Achei que ele iria se safar e não ser responsabilizado”, disse. “Ele não é mais intocável, ninguém deveria ser intocável. Não importa qual seja a descrição do seu trabalho, se você é o presidente, você deve ser responsabilizado por suas ações”. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/em-defesa-de-trump-ex-primeira-dama-melania-trump-quebra-silencio-e-rebate-suposicoes-apos-acusacoes-contra-o-marido/

Em defesa de Trump: Ex-primeira-dama Melania Trump quebra silêncio e rebate “suposições” após acusações contra o marido

2023-04-11