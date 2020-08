Apesar do aumento na presença de saladas, o consumo de frutas, verduras e legumes apresentou pequena redução na última década. (Foto: Divulgação)

O refrigerante vem perdendo espaço na dieta dos brasileiros. Dados da POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) do IBGE, o mais amplo levantamento sobre o consumo e hábitos domésticos das famílias no País, mostra que entre 2009 e 2018, o consumo da bebida gaseificada diminuiu em todas as classes de renda. Por outro lado, o consumo de salada crua aumentou.

Os números indicam uma pequena mudança na alimentação dos brasileiros, mas ainda está distante de ser comemorado. Apesar do aumento na presença de saladas, o consumo de frutas, verduras e legumes apresentou pequena redução na última década. Redução esta que se deu entre a parcela mais pobre da população.

Além disso, o refrigerante ainda é a o quinto produto mais consumido por brasileiro diariamente, atrás apenas do café, feijão, arroz e dos sucos.

Para André Martins, coordenador da POF, o consumo desses produtos mais saudáveis ainda está aquém do esperado.

“Embora a gente tenha boa parte da dieta do feijão, arroz e na carne, aves, ainda temos o consumo de frutas, legumes e verduras abaixo do esperado, e agora aparece essa situação de aumento da frequência desses tipo de preparação via sanduíche, preparações mais rápidas”, destaca André Martins, coordenador da POF.

A pesquisa mostra que alimentação dos brasileiros ainda está aquém das necessidades nutricionais parametrizada por organizações internacionais. Mais da metade da população consome sódio acima do limite aceitável, de duas gramas por dia.

Cerca de 85% dos adolescentes de ambos os sexos consumiam pouco cálcio, vitamina D e vitamina E, e entre 50% e 85% deles ingeriam pouco magnésio, fósforo, vitamina A e piridoxina. “Há uma inadequação alta, as pessoas completam isso via suplementos”, explica André Martins, coordenador a POF.

A pesquisa

A POF é o levantamento mais detalhado sobre os padrões de consumo dos brasileiros. Ela é realizada desde os anos 1970. Nesta edição, técnicos do IBGE visitaram cerca de 58 mil dos 70 milhões de lares brasileiros, em 1,9 mil cidades. A coleta de dados durou um ano.

As famílias que participaram da pesquisa tiveram de preencher cadernetas e questionários com todos seus hábitos de consumo. Em média, elas eram compostas por três pessoas.

Com o levantamento, também será possível identificar quantas famílias brasileiras vivem em insegurança alimentar. Ou seja, têm acesso escasso a alimentos e podem estar em situação de fome.