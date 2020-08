Em apoio à retomada das atividades do varejo, empresários e gestores apresentaram ao governador Eduardo Leite nesta sexta-feira (21) um projeto para auxiliar 20 mil pequenos estabelecimentos do Rio Grande do Sul a superarem perdas causadas pela pandemia de coronavírus. As propostas foram detalhadas por representantes de companhias de alimentos e bebidas engajadas ao movimento “Nós”.

O plano já está em andamento em Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Na pauta, distribuição de kits com álcool-gel, máscaras e materiais informativos, além de ações de esclarecimento aos varejistas. Também estão previstas condições especiais de reabastecimento e campanhas de marketing para motivar os cidadãos a consumirem produtos e serviços de comércio local.

Na avaliação de Leite, esse tipo de iniciativa reforça o entusiasmo do poder público em relação a parcerias com a iniciativa privada. “Trata-se de retomar a confiança do empreendedor e dos próprios consumidores, dentro de regras estabelecidas para controle sanitário”, frisou durante o encontro, por meio de videoconferência. “Retomar esse giro da economia envolvendo os pequenos também é muito importante para que possamos sofrer menos.”

O diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola no Brasil, Victor Bicca Neto, mencionou o fato de que a pandemia fez com as empresas, principalmente as que trabalham com o varejo de pequeno porte, repriorizassem atividades, estratégia que resultou em uma retração de mais de 70% segmento: Vimos uma oportunidade de ajudar de forma coletiva e proporcionar condições diferenciadas para que muitos estabelecimentos fechem”.

As manifestações foram reiteradas pelo titular da SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão), Claudio Gastal: “Se antes da pandemia tínhamos como característica de nossa gestão o diálogo, com a Covid, reforçamos essa postura. A parceria com o movimento Nós é relevante para informarmos às empresas sobre o andamento do modelo de Distanciamento Controlado, assim como perceber como o mercado é afetado pela crise”.

Também participaram da reunião, realizada por videoconferência, os secretários estaduais Marco Aurelio Cardoso (Fazenda) e Ana Amélia Lemos (Relações Federativas e Internacionais).

União de forças

A coalização entre as empresas foi lançada oficialmente no dia 2 de junho e, além da Ambev e Coca-Cola, conta com a participação dde Aurora Alimentos, BRF, Grupo Heineken, Mondelez International, Nestlé e PepsiCo. Juntas, as companhias pretendem investir mais de R$ 370 milhões na iniciativa, ajudando cerca de 300 mil pequenos comércios, que por sua vez empregam cerca de 1 milhão de pessoas em todo o País.

Gerente de Relações Corporativas da Ambev, Filipe Barolo corroborou a ideia de “estender o braço” a quem mais precisa: “Sabemos que todo mundo tem um gás a mais para entregar. Às vezes, a pessoa está tão desanimada que essa energia que estamos colocando na junção das empresas vai dar um gás em todo mundo, inclusive em clientes que pensavam em fechar”.

(Marcello Campos)