Política Em dia de julgamento no Supremo, Bolsonaro envia mensagem a aliados em que nega golpe e diz “confiar na Justiça”

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

"Me acusam de um crime que jamais cometi – uma suposta tentativa de golpe de Estado", afirmou Bolsonaro. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou com seus contatos mais próximos no WhatsApp, na manhã dessa terça-feira (25), uma mensagem em que diz nunca ter tramado golpe de Estado e que tentam condená-lo pelo 8 de Janeiro ainda que ele não estivesse no Brasil naquela data. Ao fim, diz “confiar na Justiça”.

O Supremo Tribunal Federal (STJ) começou a julgar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente e outros sete denunciados, o que pode torná-los réus.

Na mensagem, dividida em 16 pontos, Bolsonaro diz que o julgamento faz parte de um plano para impedi-lo de participar e vencer a eleição presidencial de 2026. Afirma que sua família foi investigada e tripudiada, e que seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal licenciado, “é obrigado a morar nos EUA tal o nível de perseguição que ele sofre”.

“Me acusam de um crime que jamais cometi – uma suposta tentativa de golpe de Estado. Conversei com auxiliares alternativas políticas para a Nação, mas nunca desejei ou levantei a possibilidade da ruptura democrática. As mudanças nos comandos das Forças Armadas foram feitas sem problemas. Sempre agi nas quatros linhas da Constituição. Sempre!”, escreveu.

Ele critica o fato de ser julgado por uma das turmas do STF — cada uma delas é composta por cinco ministros —, composta de “dois conhecidos desafetos meus e um terceiro elemento que foi advogado do meu adversário eleitoral em 2022”, referindo-se a Alexandre de Moraes e Flávio Dino e ao ex-advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Cristiano Zanin.

Relembre o que diz a denúncia contra Bolsonaro que será julgada pelo STF

Ao fim, ele coloca sua ausência do País no momento dos ataques aos Três Poderes como prova de que ele não teria participado do esquema golpista. E menciona o fato de terem sido realizadas eleições no Brasil enquanto ele era presidente como mostra de democracia durante o seu mandato. “Todos os eleitos tomaram posse”, argumentou.

“A democracia prevaleceu! Não houve golpe de Estado, o candidato adversário tomou posse, saí do País, não estava aqui no dia 8/1 e mesmo assim tentam me condenar. Sabem que se eu disputar a eleição presidencial de 2026 serei vitorioso e colocarei, novamente, o Brasil no rumo certo”, encerra a mensagem.

O julgamento que pode tornar Bolsonaro e aliados réus deve ser finalizado nesta quarta-feira (26). (Com informações do jornal O Estado de S. Paulo)

