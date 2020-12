Rio Grande do Sul Com novo recorde diário de novos casos, o Rio Grande do Sul chegou a 416 mil testes positivos e quase 8.300 mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Boletim epidemiológico desta terça-feira menciona 101 novas ocorrências. (Foto: EBC)

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (22) 6.381 novos casos de coronavírus, com mais 101 mortes, um recorde de falecimentos por Covid notificados em um mesmo boletim epidemiológico diário da SES (Secretaria Estadual da Saúde) – a marca anterior era de 94 pessoas, no dia 15 de setembro. Com isso, os casos confirmados desde março são 416 mil, ao passo que as perdas humanas já chegam a 8.260.

Os recuperados, por sua vez, são 388.409 (93% dos casos).

Cabe fazer a ressalva de que as perdas humanas relatadas no documento não ocorreram necessariamente nas últimas 24 horas, mas desde o dia 12 deste mês, sendo acrescentadas à estatística mais recente. Isso porque os dados costumam apresentar diferentes tempos de envio para o governo gaúcho, por fatores técnicos ou burocráticos.

Perdas humanas

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

– Alegria (homem, 69 anos);

– Alvorada (mulher, 75 anos);

– Alvorada (homem, 90 anos);

– Arroio dos Ratos (homem, 69 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 71 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 79 anos);

– Boa Vista do Incra (mulher, 72 anos);

– Bom Princípio (mulher, 84 anos);

– Cachoeira do Sul (homem, 82 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 31 anos);

– Campo Bom (mulher, 79 anos);

– Campo Bom (homem, 35 anos);

– Canoas (mulher, 68 anos);

– Capão da Canoa (mulher, 49 anos);

– Capão da Canoa (homem, 88 anos);

– Caraá (mulher, 62 anos);

– Caraá (homem, 56 anos);

– Carlos Barbosa (mulher, 72 anos);

– Carlos Barbosa (mulher, 75 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 74 anos);

– Cerro Grande (mulher, 68 anos);

– Chapada (mulher, 79 anos);

– Cidreira (homem, 47 anos);

– Coxilha (homem, 86 anos);

– Cruz Alta (mulher, 61 anos);

– David Canabarro (homem, 71 anos);

– Dois Irmãos (homem, 50 anos);

– Encantado (mulher, 91 anos);

– Entre Rios do Sul (homem, 84 anos);

– Erechim (mulher, 69 anos);

– Flores da Cunha (mulher, 82 anos);

– Garibaldi (mulher, 71 anos);

– Gravataí (mulher, 70 anos);

– Gravataí (homem, 55 anos);

– Guaíba (mulher, 66 anos);

– Ijuí (mulher, 34 anos);

– Ijuí (homem, 60 anos);

– Jaguarão (homem, 69 anos);

– Jaquirana (homem, 74 anos);

– Maximiliano de Almeida (homem, 87 anos);

– Montenegro (mulher, 89 anos);

– Nova Bassano (homem, 88 anos);

– Nova Santa Rita (homem, 76 anos);

– Nova Santa Rita (homem, 33 anos);

– Palmeira das Missões (mulher, 69 anos);

– Passo Fundo (homem, 59 anos);

– Passo Fundo (homem, 84 anos);

– Pelotas (mulher, 55 anos);

– Pelotas (homem, 59 anos);

– Pelotas (homem, 73 anos);

– Pelotas (mulher, 79 anos);

– Pelotas (homem, 91 anos);

– Pelotas (homem, 56 anos);

– Pelotas (homem, 67 anos);

– Pelotas (homem, 71 anos);

– Piratini (mulher, 64 anos);

– Portão (mulher, 56 anos);

– Portão (homem, 36 anos);

– Porto Alegre (homem, 65 anos);

– Porto Alegre (homem, 85 anos);

– Porto Alegre (homem, 54 anos);

– Porto Alegre (mulher, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 61 anos);

– Porto Alegre (mulher, 88 anos);

– Porto Alegre (homem, 82 anos);

– Porto Alegre (mulher, 82 anos);

– Porto Alegre (mulher, 82 anos);

– Porto Alegre (homem, 65 anos);

– Porto Alegre (homem, 92 anos);

– Porto Alegre (mulher, 83 anos);

– Porto Alegre (homem, 48 anos);

– Porto Xavier (mulher, 82 anos);

– Sananduva (homem, 73 anos);

– Santa Maria (mulher, 93 anos);

– Santa Maria (mulher, 88 anos);

– Santa Rosa (homem, 68 anos);

– Santa Rosa (homem, 80 anos);

– Santo Ângelo (mulher, 52 anos);

– Santo Ângelo (homem, 72 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (homem, 76 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (homem, 66 anos);

– São Gabriel (homem, 75 anos);

– São Gabriel (homem, 71 anos);

– São João da Urtiga (homem, 89 anos)

– São Lourenço do Sul (mulher, 87 anos)

– São Martinho (homem, 68 anos)

– São Miguel das Missões (mulher, 70 anos)

– São Pedro do Sul (homem, 44 anos);

– São Sebastião do Caí (mulher, 53 anos);

– Sapiranga (homem, 80 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 68 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 57 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 70 anos);

– Soledade (mulher, 77 anos);

– Tapes (mulher, 89 anos);

– Teutônia (mulher, 70 anos);

– Tramandaí (mulher, 86 anos);

– Viamão (mulher, 71 anos);

– Viamão (homem, 71 anos);

– Viamão (mulher, 62 anos);

– Xangri-lá (homem, 66 anos).

(Marcello Campos)

