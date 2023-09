Política Em discurso na ONU, Lula afirma que “o mundo está cada vez mais desigual”

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

O presidente disse que 735 milhões de pessoas em todo o mundo vão dormir "sem saber se terão o que comer amanhã" Foto: ONU/Divulgação O presidente disse que 735 milhões de pessoas em todo o mundo vão dormir "sem saber se terão o que comer amanhã". (Foto: ONU/Divulgação) Foto: ONU/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (19), na abertura da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York (EUA), que “o mundo está cada vez mais desigual”.

Lula iniciou o seu discurso tratando da fome e citou que 735 milhões de pessoas em todo o mundo vão dormir “sem saber se terão o que comer amanhã”.

“Há 20 anos, ocupei essa tribuna pela primeira vez. Volto hoje para dizer que mantenho minha inabalável confiança na humanidade, reafirmando o que disse em 2003. Naquela época, o mundo ainda não havia se dado conta da gravidade da crise climática. Hoje, ela bate às nossas portas, destrói nossas casas, nossas cidades, nossos países, mata e impõe perdas e sofrimentos a nossos irmãos, sobretudo os mais pobres. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos, que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã”, declarou.

Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar na fase de debates da Assembleia Geral da ONU. Antes, falaram o secretário-geral da entidade, António Guterres, e o presidente da Assembleia Geral, o diplomata Dennis Francis, de Trinidad e Tobago.

“No Brasil, estamos comprometidos a implementar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de maneira integrada e indivisível. Queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um 18º objetivo, que adotaremos voluntariamente”, declarou, sob aplausos, ao citar a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável.

O presidente brasileiro também citou programas de combate à desigualdade, como o Brasil Sem Fome e o Bolsa Família, e a lei aprovada neste ano que obriga empresas a pagar salários iguais para homens e mulheres na mesma função.

Ele incluiu, ainda no tema da desigualdade, a pauta das mudanças climáticas. “Agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseados em um modelo com alta taxa de emissão de gases danosos ao clima. A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implantação do que já foi acordado”, disse.

“Os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase metade de todo o carbono lançado na atmosfera. Nós, países em desenvolvimento, não queremos repetir esse modelo”, prosseguiu, novamente marcando uma distinção entre países ricos e o chamado “Sul Global”.

2023-09-19