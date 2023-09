Porto Alegre Nível do Guaíba volta a apresentar elevação em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

Há dois pontos de medição do nível das águas do Guaíba em Porto Alegre. (Foto: PMPA/Divulgação)

O nível do Guaíba voltou a apresentar elevação nesta terça-feira (19) nos dois pontos de aferição em Porto Alegre. No Cais Mauá, a medição chegou a 2,67 metros – índice acima da cota de alerta (2,55 metros) e abaixo da cota de inundação (3 metros). Já na Ilha da Pintada, a cota de inundação (2,20 metros) foi ultrapassada. A leitura mais recente da régua no bairro Arquipélago apontou 2,36 metros.

“Os prognósticos apontam para um acumulado de chuva na ordem de 20 milímetros para esta terça-feira na Capital. Atualmente, o vento sopra na direção Sudeste, o que não é o ideal, pensando no escoamento da água acumulada no Guaíba. Seguimos mobilizados com todos os órgãos de pronta-resposta para dar assistência aos moradores de todas as regiões”, afirmou o coordenador-geral da Defesa Civil de Porto Alegre, coronel Evaldo Rodrigues.

Unidades de saúde fechadas

As unidades de saúde Ilha da Pintada e da Ilha do Pavão estão fechadas em decorrência dos alagamentos. A alternativa é a unidade Ilha dos Marinheiros, que atende a população normalmente.

Em caso de dúvidas ou emergências, a população deve telefonar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193). Os serviços da prefeitura podem ser solicitados por meio do sistema 156 (telefone, site e aplicativo).

