Política Em disputa com a ex-senadora Heloísa Helena, ministra Marina Silva lança candidato à presidência da Rede

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

Em 2015, Marina fundou a Rede Sustentabilidade, e Heloísa se juntou ao novo partido após deixar o PSOL. Foto: Reprodução Em 2015, Marina fundou a Rede Sustentabilidade, e Heloísa se juntou ao novo partido após deixar o PSOL. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lançará neste sábado (8) Giovanni Mockus a presidente da Rede Sustentabilidade. O apoio ao atual coordenador nacional da sigla será declarado em um evento em Salvador, na Bahia.

Esta é a primeira vez que Marina apoia oficialmente um nome para o comando da Rede.

O gesto ocorre em meio à disputa interna entre a ministra e a ex-senadora Heloísa Helena, que apoiará Paulo Lamac, atual secretário de Assuntos Instagram e de Comunicação da prefeitura de Belo Horizonte.

Heloísa Helena atualmente comanda a Rede ao lado de Wesley Diógenes. A gestão é alvo de uma representação por integrantes da Rede por suposto abuso de poder e manipulação em diretórios estaduais.

Lados opostos

Marina Silva e Heloísa Helena foram aliadas no passado. Entre 1999 e 2003, ambas dividiram a bancada do PT no Senado. No entanto, em 2003, Heloísa foi expulsa do partido por se opor à reforma da Previdência proposta pelo governo Lula.

Em 2015, Marina fundou a Rede Sustentabilidade, e Heloísa se juntou ao novo partido após deixar o PSOL.

Nos últimos anos, as diferenças das duas ficaram evidentes. Em 2022, Marina apoiou a eleição o presidente Lula (PT), enquanto Heloísa esteve ao lado de Ciro Gomes (PDT).

No ano seguinte, a ex-senadora propôs a fusão da Rede com o PT ou PSB. Marina, por sua vez, liderou um abaixo-assinado nacional defendendo a autonomia partidária.

A tensão aumentou quando, ainda em 2023, Heloísa Helena lançou uma chapa contra a ala de Marina para o comando nacional da Rede e venceu a disputa.

