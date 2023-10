Economia Em dois anos, Brasil ganha 3,6 milhões de microempreendedores individuais

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2023

Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza se destacam no levantamento sobre o número de MEIs no País Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias

Dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (4) apontam que, em 2021, havia 13,2 milhões de MEIs (microempreendedores individuais) no Brasil. Esse número corresponde a 69,7% do total de empresas e outras organizações e a 19,2% do total de ocupados formais no País, já incluindo os MEIs.

Houve alta de 3,6 milhões ante 2019, quando o País tinha 9,6 milhões de MEIs, ou 64,7% do total de empresas e outras organizações e 15,2% do total de ocupados formais. Considera-se o total de ocupados formais a soma do número de MEIs, seus empregados e o pessoal ocupado do Cadastro Central de Empresas do IBGE.

Os dados fazem parte da pesquisa “Estatísticas dos Cadastros de Microempreendedores Individuais”, realizada pela primeira vez pelo IBGE. “Os MEIs têm ganhado cada vez mais espaço no mercado de trabalho formal do País, mostrando uma crescente evolução. A maior parte deles está concentrada na Região Sudeste”, explicou o analista da pesquisa, Thiego Ferreira.

Cerca de metade dos MEIs (50,2%) estava presente no setor de serviços em 2021. De acordo com a legislação em vigor, os MEIs podem ter até um empregado. Na comparação entre os dados de 2021 e 2019, verificou-se que o número de MEIs empregadores ainda não retomou o patamar pré-pandemia de Covid-19. Em 2019, havia 146,3 mil MEIs com empregados, enquanto em 2021 o quantitativo reduziu para 104,9 mil.

