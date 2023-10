Rio Grande do Sul Queda de granizo gigante provoca estragos em municípios gaúchos

4 de outubro de 2023

Tamanho das pedras de gelo ultrapassou 7 centímetros de diâmetro em algumas cidades

Temporais com queda de granizo e fortes ventos atingiram o Rio Grande do Sul na noite de terça-feira (3) e na madrugada desta quarta-feira (4). Em algumas cidades, foram registradas pedras de gelo gigantes, com mais de 7 centímetros de diâmetro.

Oeste, Noroeste, Centro e Norte foram as regiões do Estado mais afetadas. Um dos municípios mais atingidos pelo granizo é Barros Cassal, onde as aulas foram suspensas nesta quarta e milhares de moradores tiveram prejuízos em razão dos danos causados em residências.

Em São Nicolau, pelo menos 600 imóveis foram atingidos e também houve a suspensão das atividades escolares. Salvador das Missões, São Pedro do Butiá, Alecrim, Tupanciretã, Garruchos e Santiago também registraram estragos.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos possui quatro categorias para definir o tamanho do granizo: pequeno (menos de 2 centímetros), grande (2 a 4,5 centímetros), muito grande (4,5 a 7 centímetros) e gigante (maior do que 7 centímetros). Segundo a Metsul Meteorologia, as pedras de gelo que caíram em municípios gaúchos variaram “entre muito grande e gigante”.

2023-10-04