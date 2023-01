Porto Alegre Em dois anos, Porto Alegre aplicou mais de 3,8 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Esse total inclui a primeira e segunda doses, dose única, reforços e dose adicional Foto: Divulgação Esse total inclui a primeira e segunda doses, dose única, reforços e dose adicional. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, em 19 de janeiro de 2021, Porto Alegre já aplicou mais de 3,8 milhões de doses em pessoas acima dos 3 anos de idade que moram na Capital, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (23) pela Secretaria Municipal de Saúde.

Esse total inclui a primeira (D1) e segunda (D2) doses, dose única (DU), reforços (REF) e dose adicional (DA). Não estão contabilizados moradores de outros municípios vacinados na cidade.

O Centro de Saúde Modelo é o local com o maior número de vacinas contra a Covid-19 aplicadas na cidade, somando 333,5 mil doses, seguido pelo Centro de Saúde IAPI, com 316,3 mil doses. Os drive-thrus, somados, chegaram a 213,6 mil.

Cobertura por faixa etária

Pessoas da faixa etária dos 70 aos 79 anos alcançaram o maior percentual de cobertura no primeiro reforço, com 87%. Aquelas com 60 a 69 anos têm índice de 83% de cobertura. Já os idosos com 80 ou mais, 80%. A faixa dos 70 aos 79 anos também concentra o maior percentual entre os porto-alegrenses que receberam o segundo reforço: 61%.

No esquema primário, pessoas entre 50 e 59 anos alcançaram 100% de cobertura de D1 e DU. Considerando a D2, o maior percentual ficou entre a faixa dos 60 aos 69 anos: 97%.

Recorde diário

O dia com o maior número de aplicações na Capital foi 16 de setembro de 2021, com 22,94 mil doses.

