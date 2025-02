Rio Grande do Sul Em domingo de sol e calor, mais de 10 mil fiéis participam em Porto Alegre da procissão de Navegantes/Iemanjá

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

Celebração começou no Centro Histórico e prosseguiu até a Zona Norte. (Foto: César Lopes/PMPA)

Mais de 10 mil fiéis participaram em Porto Alegre, nesse domingo (2), da tradicional procissão a Nossa Senhora dos Navegantes/Iemanjá. Em um dia ensolarado e de forte calor, a celebração religiosa começou às 7h com uma missa na Igreja do Rosário (rua Vigário José Inácio, no Centro Histórico) e depois percorreu as avenidas Julio de Castilhos e Castelo Branco, até chegar ao Santuário de dos Navegantes, na Zona Norte.

A passagem dos fiéis foi saudada por várias pessoas aglomeradas ao longo do trajeto, de quase 10 quilômetros. Após mais de duas horas, a procissão chegou ao Santuário, onde foi aplaudida por outras centenas de fieis.

O arcebispo Dom Jaime Spengler ali celebrou uma missa a céu aberto, ao lado do padre da paróquia local, Carlos Feeburg, pedindo bênçãos à população da capital gaúcha, em especial aos atingidos pelas enchentes. Outras missas se repetiram no Santuário até as 19h, quando a estátua da santa foi finalmente conduzida para dentro da Igreja.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizou bloqueios desde o começo da manhã nas vias de passagem do evento. Houve passe-livre nos ônibus do transporte público de Porto Alegre.

Com a palavra…

Dentre as autoridades presentes à celebração estava o prefeito Sebastião Melo e a primeira-dama do município, Valéria Leopoldino. Também compareceu a titular da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa (SMSCec), Liliana Cardoso Duarte, além de parlamentares e outros protagonistas da cidade.

“Esta é uma festa tradicional, um momento de fé, reflexão e renovação da esperança”, declarou o chefe do Executivo municipal. “Depois de um ano tão difícil, em que Porto Alegre enfrentou grandes desafios, essa celebração nos fortalece para seguir em frente. A reconstrução da cidade não é só física, mas também emocional e espiritual.”

Manifestação de fé

A educadora Karine Mendes, moradora da Ilha das Flores, estava entre os fieis. Em maio do ano passado, ela teve a casa inundada até o telhado pela cheia do Guaíba e foi à procissão para agradecer por ter sido contemplada pela nova casa que recebeu da administração municipal, no bairro São Geraldo (Zona Norte).

“É um dia de gratidão pela benção de ter um novo lar depois daquela tragédia”, declarou a devota ao site prefeitura.poa.br. Ela e o marido traziam nos braços um bebê de 4 meses, vestido de anjinho. A criança nasceu de forma prematura mas se recuperou bem – outro motivo pelo qual o casal prestou seu tributo de fé.

(Marcello Campos)

