Porto Alegre Em duas blitze no mesmo dia em Porto Alegre, 15 condutores são flagrados sem habilitação

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

Infrações foram registradas nas Zonas Norte e Leste da capital gaúcha. (Foto: Arquivo/EPTC)

Durante mais duas blitze de rotina em Porto Alegre nessa terça-feira (5), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) constatou 15 condutores trafegando por ruas da cidade, mesmo sem a carteira nacional de habilitação (CNH). Foram nove flagrantes na Estrada João de Oliveira Remião (bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste) e outros seis na avenida Manoel Elias (bairro Jardim Lepoldina, na Zona Norte).

Um dos infratores está com o documento suspenso por embriaguez ao volante. Ele pilotava uma motocicleta com quase 50 notificações em aberto, totalizando uma pendência de aproximadamente R$ 26 mil.

Trata-se de infração gravíssima, passível de multa de R$ 880 (três vezes o valor da infração) e cassação da CNH durante dois anos. Além dissom, após esse período é obrigatório passar novamente por todo o processo de habilitação em um centro de formação de condutores (CFC, antigamento conhecido como “autoescola”), incluindo os cursos teórico e prático.

Ao todo, foram abordados 108 veículos nas duas blitze, em ação conjunta com brigadianos do 19º Batalhão de Polícia Miliar (BPM). Saldo: 62 autuações por diferentes irregularidades e 18 recolhimentos. Dentre os condutores foram identificados dez não indivíduos não habilitados, três documentos vencidos e dois suspensos. Também foram restritos 15 Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

Risco de acidentes

“Conduzir sem habilitação é um dos principais fatores que contribuem para as mortes no trânsito, pois, ao não possuírem o preparo técnico e legal para conduzir veículos com segurança, esses condutores estão mais propensos a cometer infrações graves”, alerta o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto. “Está atentos e intensificaremos a fiscalização, com rigor, para coibir esses e outros excessos que colocam vidas em risco nas ruas.”

As operações da EPTC têm como principal objetivo fiscalizar veículos e condutores irregulares para garantir a segurança viária. De acordo com a autarquia, a presença ostensiva dos agentes em pontos estratégicos contribui para a redução das infrações de trânsito e previne acidentes, especialmente em regiões com alto fluxo de veículos e histórico de irregularidades.

Outro problema frequente tem sido o excesso de velocidade. Todas as semanas há o registro de motoristas e motociclistas flagrados pelo radar móvel ao cometer esse tipo de infração. Um dos casos mais graves teve como local a avenida Assis Brasil (Zona Norte), onde uma moto cruzou o equipamento a 171 km/h, quase o triplo do limite na zona urbana de Porto Alegre, que é de 60 km/h. Assim como a falta de CNH, essa é uma infração gravíssima, punível com multa de R$ 880 e suspensão do direito de dirigir ou pilotar.

(Marcello Campos)

