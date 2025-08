Porto Alegre Menos de quatro dias após instalação, piso especial para deficientes visuais é vandalizado no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

Danos foram verificados em dois dispositivos próximos à Rua da Praia. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Destinados a orientar pedestres com deficiência visual, as guias podotáteis instaladas na sexta-feira (1º) pela prefeitura de Porto Alegre no piso de dois trechos do Centro Histórico não completaram quatro dias sem escapar à ação de vândalos. Os dispositivos tiveram placas de acrílico arrancadas, restando apenas os pedestais. Um terceiro sofreu danos de menor proporção.

Os equipamentos fazem parte de um conjunto de acessibilidade nas obras de requalificação da área de maior movimento da região em dias úteis. Ambos estão localizados na Rua da Praia – o primeiro na Esquina Democrática (cruzanento com a avenida Borges de Medeiros) e o segundo no encontro com a rua Uruguai.

Responsável pelos trabalhos de revitalização do Centro Histórico, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) comunicou a empresa terceirizada que instalou as linhas de referência para os deficientes visuais. O material vandalizado será substituído por outro, de maior durabilidade.

“É lamentável que, todos os dias, tenhamos que lidar com o vandalismo em nossa cidade”, desabafa o titular da pasta, André Flores. “O Centro Histórico recebe uma série de intervenções para melhorar a vida do cidadão, movimentar a economia e aumentar a sensação de segurança.”

Abrangência

A administração municipal implantou 4 quilômetros de rota com esse tipo de sinalização em relevos no chão, tendo como proridade sete ruas do chamado “Quadrilátero Central” da cidade.

Na lista estão Otávio Rocha, Voluntários da Pátria, Doutor Flores, Marechal Floriano e Vigário José Inácio, além das já mencionadas Rua da Praia (Andradas) e Uruguai – nesta última também foram fixados novos corrimãos.

(Marcello Campos)

