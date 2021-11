Economia Em Dubai, ministro da Economia diz que o Brasil busca “petrodólares” para investimentos no país

Ministro voltou a pregar otimismo com o crescimento da economia.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse neste domingo (14), durante viagem oficial a Dubai, que o Brasil busca “petrodólares” para financiar programas de investimentos no país.

Guedes falou com a imprensa durante a abertura de uma feira de aviação, a Dubai Airshow. O presidente Jair Bolsonaro também participou do evento. A comitiva do governo brasileiro chegou neste sábado (13) a Dubai, para uma viagem de uma semana pelo Oriente Médio, que inclui também passagens por Abu Dhabi, pelo Bahrein e pelo Catar.

O ministro ressaltou o programa de parcerias entre o governo federal e o capital privado e o externo. Na visão de Guedes, esse modelo vai impulsionar os investimentos no país.

“Aqui estão os petrodólares. Nós fizemos um grande movimento no final da década de 80, depois do choque do petróleo, para pegar essa reciclagem de recursos. Só que, naquela época, foi com endividamento. Nós fizemos uma expansão da infraestrutura com base em endividamento. Agora nós vamos fazer com participação nos programas de investimento nossos, nas nossas parcerias de investimentos”, afirmou o ministro.

Questionado sobre o volume de recursos que o governo conseguiria garantir nesta viagem ao Oriente Médio, Guedes afirmou que ainda não tem a projeção, mas que o importante é conseguir o engajamento dos investidores.

“O número é difícil. O importante é assegurar a participação deles. Por exemplo, tivemos boas notícias. Vão estar presentes agora, nos leilões de petróleo e de gás natural que nós vamos fazer”, informou.

