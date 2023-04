Inter Em duelo equilibrado, Inter empata em 1 a 1 com o Fortaleza em sua estreia no Brasileirão

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Resultado deixa o Colorado provisoriamente na 6ª colocação, com 1 ponto. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Inter se enfrentaram no Castelão (CE) e empataram em 1 a 1, no início da noite deste sábado (15). Wanderson abriu o placar para o Colorado, enquanto Moisés marcou para os mandantes. Com o resultado, o time gaúcho conquistou apenas 1 ponto.

A equipe comandada por Mano Menezes fez uma boa campanha na última temporada, terminando o campeonato na vice-liderança. O próximo jogo válido pelo Brasileirão será contra o Flamengo, em Porto Alegre.

Jogo

A primeira etapa foi brigada, mas sem muitas chances claras de gol. O momento de mais perigo veio em um ataque do Fortaleza aos 38 minutos. Após cruzamento de Tinga, Thiago Galhardo teve a chance de finalizar, mas se enrolou com a bola e não conseguiu bater a gol.

Na volta do intervalo, os dois times voltaram mais dispostos a balançar as redes. Quem conseguiu primeiro foi o Inter, aos nove minutos com Wanderson. Em contra-ataque, o camisa 11 recebeu passe de Alan Patrick pela esquerda e bateu colocado, colocando a bola com muita categoria no canto direito.

Porém, dois minutos mais tarde, o Fortaleza conseguiu deixar tudo igual novamente. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou pra Tinga. O lateral levantou na área, Lucero ajeitou e Moisés mandou uma bomba para o fundo das redes, sem chances para o goleiro John.

Ficha técnica

— Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre (Hércules) e Calebe (Yago Pikachu); Moisés (Guilherme), Thiago Galhardo (Tomás Pochettino) e Lucero (Silvio Romero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

— Inter: John; Igor Gomes (Rômulo), Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Baralhas, Johnny (Gustavo Campanharo), Alan Patrick (De Pena) e Wanderson (Lucca); Pedro Henrique (Jean Dias) e Alemão. Técnico: Mano Menezes.

— Arbitragem: Edina Alves Batista, auxiliada por Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa. VAR (árbitro de vídeo): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/em-duelo-equilibrado-inter-empata-em-1-a-1-com-o-fortaleza-em-sua-estreia-no-brasileirao/

Em duelo equilibrado, Inter empata em 1 a 1 com o Fortaleza em sua estreia no Brasileirão

2023-04-15