Mundo Em El Salvador, governo Bukele impõe código de vestimenta e corte de cabelo a estudantes; moicano é proibido

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Fiscalização de corte de cabelo na entrada das escolas de El Salvador. (Foto: Reprodução / X)

Estudantes de El Salvador lotaram as barbearias do país nos últimos dias na tentativa de respeitar a medida de “corte de cabelo aceitável” , que entrou em vigor essa semana, após ser aprovada pelo governo de Nayib Bukele. De acordo com a nova ministra da Educação, Karla Trigueros, esta e outras exigências seriam necessárias para “fortalecer a disciplina e a ordem” nas escolas.

Segundo as orientações enviadas pela ministra às escolas, os diretores serão responsáveis por receber os alunos na entrada das instituições e garantir que eles estejam com o “uniforme limpo”, além de um “corte de cabelo” e uma “apresentação pessoal” adequados. De acordo com Trigueros, também será preciso fiscalizar a organização e o uso de “cumprimentos respeitosos”.

“A omissão dessas medidas por parte dos diretores será considerada uma falta grave de responsabilidade administrativa e dará origem às ações correspondentes”, avisou a ministra por fim.

No X, o presidente do país defendeu as medidas adotadas por Trigueros — que também é militar — e alegou que elas seriam essenciais na “transformação” da educação em El Salvador.

“Para construir o El Salvador que sonhamos, devemos transformar por completo nosso sistema educacional. Deus, união e liberdade!”, concluiu Bukele.

No comando do país desde 2019, Bukele aprovou uma reforma constitucional que elimina os limites de mandatos presidenciais e, consequentemente, permite que ele permaneça no poder indefinidamente.

A estratégia de pacificar o país com sua guerra às gangues e a construção de megaprisões o tornou popular e mostrou-se tão bem-sucedida quanto polêmica.

Entidades que advogam por direitos humanos denunciam a redução da criminalidade às custas de violações, perseguições e tortura.

O viés autoritário de seu governo é motivo de orgulho para o presidente salvadorenho, de 44 anos, que se define como “o ditador mais legal do mundo” e caiu nas graças de Donald Trump.

Foi para El Salvador que o governo americano deportou centenas de imigrantes rejeitados pelos EUA, incluindo cidadãos de outros países, como a Venezuela.

Bukele ressaltou o duplo status de capitã e médica de sua nova ministra da Educação e a necessidade de quebrar paradigmas.

O presidente também se opôs à comunidade LGBTQIA+ e à ideologia de gênero. “É antinatural, anti-Deus e antifamília”, afirmou. As informações são do G1

