Rio Grande do Sul Em encontro com MDB nacional, Gabriel Souza reafirma pré-candidatura ao governo gaúcho

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2022

Baleia Rossi recebeu o deputado gaúcho em São Paulo. Foto: Juliane Pimentel/Divulgação

Em reunião nesta terça-feira (14) em São Paulo com o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, o deputado Gabriel Souza reafirmou a sua pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Sul.

Entre as justificativas, ele lembrou que sua pré-candidatura visa defender “o legado iniciado pelo governador José Ivo Sartori e apresentar aos gaúchos um projeto político que dê o passo à frente”.

Gabriel afirmou que há dois meses visita dezenas de municípios gaúchos e que “existe um grande entusiasmo pela sua candidatura nas bases do partido”.

Disse, ainda, ao presidente nacional do MDB que “está trabalhando, juntamente com uma equipe qualificada, num plano para que o Rio Grande do Sul entre em um novo ciclo de desenvolvimento econômico, social e tecnológico”.

