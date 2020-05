Acontece Em entrevista à Rádio Caiçara, Marchezan detalha informações sobre novo hospital e enfrentamento do coronavírus

29 de Maio de 2020

Marchezan em conversa com o comunicador Sérgio Zambiasi.

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, detalhou, em entrevista ao vivo nesta sexta-feira (29) à Rádio Caiçara, da Rede Pampa, informações sobre o novo Hospital Independência e sobre o enfrentamento do coronavírus. Marchezan participou do programa Show da Manhã com Sérgio Zambiasi, Paulo Josué e Amanda Block. Ele respondeu às perguntas dos comunicadores e dos ouvintes.

A nova ala anexa ao HI (Hospital Independência) foi inaugurada nesta sexta-feira e conta com mais 60 leitos para atendimento a pessoas com Covid-19. O espaço ficou pronto em 30 dias e é uma parceria dos grupos Gerdau, Ipiranga, Zaffari e Hospital Moinhos. A iniciativa será gerida pela Sociedade Sulina Divina Providência, que

já é responsável pela gestão do HI.

O prefeito falou sobre a estrutura de leitos de UTI, que é um dos fatores de decisão para as ações de flexibilização que vem sendo implantadas, e sobre o legado do novo espaço.

Nesta sexta-feira o prefeito também lembrou que deverá haver um aumento em relação ao número de casos de coronavírus devido à ampliação das testagens.

Prefeito apresenta secretário de Comunicação

O prefeito Nelson Marchezan Júnior também apresentou à direção da Rede Pampa o novo secretário de Comunicação de Porto Alegre, Denian Couto. Ambos foram recebidos pelo presidente do grupo, Alexandre Gadret, e pelo vice-presidente, Paulo Sérgio Pinto.

Couto acompanhou a comitiva que esteve na Rede Pampa, único grupo de comunicação 100% gaúcho atuante nos meios rádio, TV, jornal e internet. Denian, que foi anunciado na última quarta-feira (27), é formado em Jornalismo pela Ufrgs, com experiências profissionais no Rio Grande do Sul e no Paraná, onde atuou nos últimos 15 anos. Também é formado em Direito, sendo mestre e doutorando em Direito Público e democracia.

