Grêmio Em entrevista coletiva, técnico do Grêmio diz conversar com Michael e que o jogador é um sonho gremista

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2023

Foto: Reprodução/Grêmio

No início da tarde desta sexta-feira (2), o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a próxima janela de transferências. Um dos principais assuntos foi, novamente, a busca por um atacante que jogue pelas laterais. O treinador diz conversar, três vezes por semana, com Michael, atualmente no Al-Hilal.

Além do sonho pelo atacante, Renato ainda diz que espera que na janela de transferências cheguem pelo menos mais dois ou três reforços.

“O Michael é um sonho nosso. Mas sonhar e ter são coisas diferentes. Eu converso duas ou três vezes por semana com ele. Esse seria o jogador diferencial? Ele é diferencial. Só esse? Eu, como treinador, quero mais, mas aí entra o problema financeiro do clube”, destacou Renato.

O treinador ainda confirmou que pelo menos um reforço será apresentado na janela. O comandante não disse qual jogador seria e qual posição, mas que os dirigentes estão trabalhando para que este jogador seja apresentado.

“A gente tem trocado ideias. Tenho certeza de que pelo menos um vai chegar. Qual deles não sei, talvez possamos ainda convencer o presidente a contratador dois ou três. É importante reforçar. Se puderem me dar esses jogadores, a gente pode pensar mais alto em termos de Copa do Brasil e Brasileirão. Estamos bem nas duas competições, até mesmo na Copa do Brasil, onde muita gente achava que não ia dar certo”, disse o técnico.

