No treinamento do Inter, nesta sexta-feira (2), houve uma novidade. Se encaminhando para a fase final da recuperação, o volante Gabriel participou das atividades com bola junto aos seus colegas de elenco. Gabriel está sendo preparado para voltar após as datas Fifa, neste mês. Em outubro, o camisa 23 realizou uma cirurgia no joelho direito.

Gabriel participou da movimentação dos dois times que estavam em campo.

O período é o mesmo estimado a Charles Aránguiz, que retornou ao Beira-Rio com uma lesão na panturrilha direita.