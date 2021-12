Rio Grande do Sul Em Erechim, bombeiros interditam bar onde músico acendeu artefato pirotécnico durante show

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

Os bombeiros também constataram no local que os extintores de incêndio estavam com prazo de validade vencido. Foto: Reprodução Estabelecimento também tinha extintores com prazo de validade vencido. (Foto: Marcello Campos/O Sul) Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros interditou, nesta semana, um bar na área central de Erechim (Região Norte do Estado), devido à utilização de artefatos pirotécnicos e descumprimento de outras medidas de segurança contra incêndios. A vistoria foi realizada a pedido da 1ª Promotoria de Justiça Especializada do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP).

As irregularidades haviam sido denunciadas de forma anônima por um morador da cidadea. Em e-mail enviado ao promotor Gustavo Burgos, ele anexou um vídeo – gravado com telefone celular – corroborando relato sobre uso do material durante apresentação musical no estabelecimento.

Por coincidência, as imagens foram gravadas na noite de sexta-feira, 10 de dezembro: naquele mesmo momento, chegava ao fim em Porto Alegre o julgamento que condenou quatro réus pelas 242 mortes de 2013 na boate Kiss, em Santa Maria, em uma tragédia exatamente originada pelo acionamento de artefato pirotécnico.

No caso do bar de Erechim, a proprietária admitiu o fato, protagonizado por um músico no palco. Ela alegou, entretanto, não saber que o objeto era inflamável.

Os bombeiros também constataram que os extintores de incêndio estavam com prazo de validade vencido, a iluminação de emergência funcionava apenas de forma parcial e não havia funcionários com treinamento de brigadista para combate a chamas.

“É simplemente inacreditável!”, admira-se uma moradora da cidade, ouvida pela reportagem de “O Sul” e que pediu para não ter o seu nome mencionado. “Depois de tudo o que se falou sobre a tragédia na boate Kiss, com tantas vidas perdidas por um incidente que poderia ter sido evitado… Pelo jeito, ainda tem gente que parece não ter aprendido a lição”.

Apuração

De acordo com informações do Ministério Público gaúcho, um inquérito foi instaurado para acompanhar os fatos. O bar só poderia retomar as suas atividades depois que todas as irregularidades apontadas estivessem resolvidas.

Em reunião realizada na tarde desta quinta-feira (16), a 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Erechim, o Corpo de Bombeiros relatou ter realizado nova vistoria no bar, constatando que os problemas de segurança contra incêndio foram resolvidos. Com isso, deixou de de configurar o risco iminente à segurança de funcionários, colaboradores e cliente.

O próximo passo para a reabertura da casa será a notificação da empresária para que assine termo de ajustamento de conduta (TAC). Ela não escapará, entretanto, da cobrança de uma multa administrativa por ter permitido a realização de show com uso de pirotecnia sem autorização para isso.

“Em nenhum momento nossa equipe pensou em fazer algo que pudesse colocar os clientes em risco, pois pensa na diversão e bem-estar dos frequentadores”, declarou a um jornal local.

(Marcello Campos)

