Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

Dois homens foram presos preventivamente em Sapiranga e Novo Hamburgo. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil intensificou as ações no combate aos crimes de extorsão ocorridos na Região metropolitana de Porto Alegre. Duas pessoas foram presas preventivamente por associação criminosa e extorsão durante uma operação contra suspeitos de extorquir revendas de carro em troca de segurança no Vale do Sinos. Um dos casos ocorreu em Estância Velha, a 50 km da Capital, onde uma loja teve a fachada depredada pelo grupo, segundo a Polícia Civil.

Em São Leopoldo também foram cumpridos mandados de prisão preventiva e ordens de busca e apreensão, em nova fase da Operação Timeo, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) do município. Durante a investigação, a Polícia Civil apurou a participação de outros 3 indivíduos responsáveis por aterrorizar vítimas e cobrar o chamado “pedágio”, “pp” ou “caixinha”, em troca de suposta “segurança”.

Após a prisão realizada pela Draco/São Leopoldo no final de março, os indivíduos presos na manhã de hoje tornaram-se mais ativos no esquema, inclusive, mandando novas mensagens ameaçadoras para as vítimas extorquidas, anunciando que estavam identificando aqueles que colaboraram com a Polícia e com a imprensa e que tais pessoas sofreriam as consequências de serem “caguetas”.

Um dos suspeitos foi encontrado em Sapiranga. Ele também foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O outro investigado foi encontrado em Novo Hamburgo, onde houve flagrante por posse de munição. O filho desse indivíduo, que não era alvo da operação, também foi preso em flagrante por tráfico.

A polícia apreendeu dinheiro, munição e simulacros de um fuzil e de uma pistola com os suspeitos. Conforme a delegacia responsável pelo caso, os envolvidos “possuem longas listas de antecedentes policiais”.

Canoas

Já em Canoas, foi desarticulada uma célula criminosa na prática de extorsão, constrangendo vítimas, mediante grave ameaça, na cobrança de dívidas inexistentes. A ação, coordenada pela 1ª Delegacia de Polícia de Canoas, efetuou duas prisões preventivas. A investigação identificou grupo criminoso com atuação no bairro Mathias Velho, que vinha mantendo casal jovem com filhos em permanente horror pelo pagamento de dívida inexistente.

Efetivada a prisão em flagrante de um dos executores da atividade criminosa, a investigação foi aprofundada, culminando na decretação da prisão preventiva de outros dois membros, operadores do esquema extorsionário. Cobranças a base de terror psicológico e ameaças de morte de vítimas pobres no bairro Mathias Velho eram realizadas.

Em Estância Velha, foram presos os suspeitos de extorquir revendas de carro em troca de segurança

